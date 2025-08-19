Mala noticia en Junior después de derrotar a Bucaramanga

Junior de Barranquilla mantuvo su invicto en la Liga BetPlay, después de derrotar a Atlético Bucaramanga con un agónico 2-1 en el estadio Metropolitano en duelo válido por la fecha 7.

El equipo 'rojiblanco' supo reponerse de un marcador adverso de 0-1 y gracias a dos tantos de Andrés Steven Rodríguez desde el punto penal sumó tres puntos más.

Con el triunfo, Junior conservó su lugar en la primera posición al llegar a 17 unidades.