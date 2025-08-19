Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 10:30
Mala noticia en Junior después de derrotar a Bucaramanga
El equipo 'rojiblanco' visitará a Millonarios en la fecha 8.
Junior de Barranquilla mantuvo su invicto en la Liga BetPlay, después de derrotar a Atlético Bucaramanga con un agónico 2-1 en el estadio Metropolitano en duelo válido por la fecha 7.
El equipo 'rojiblanco' supo reponerse de un marcador adverso de 0-1 y gracias a dos tantos de Andrés Steven Rodríguez desde el punto penal sumó tres puntos más.
Con el triunfo, Junior conservó su lugar en la primera posición al llegar a 17 unidades.
Junior sufrió baja para la fecha 8
Después de derrotar a Atlético Bucaramanga en Junior de Barranquilla se conoció una mala noticia que podría afectar al equipo 'rojiblanco' en la fecha 8 cuando visite a Millonarios.
Se trata de la jornada de suspensión que deberá pagar Jefersson Martínez, guardameta suplente del equipo, que resultó expulsado al final del encuentro.
Martínez vio la tarjeta roja luego de la celebración del segundo gol de Junior, ya que festejó c0on gestos provocativos ante los jugadores de Atlético Bucaramanga.
Luego de algunos intercambios de insultos y empujones, el juez central le mostró la roja.
Próximo partido de Junior en Liga BetPlay
Junior volverá a la actividad en la Liga BetPlay este sábado 23 de agosto cuando visite a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 20:30.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports y también contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
