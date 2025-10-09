Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 12:50
Malas noticias de Junior: se confirman bajas para la Liga BetPlay
El equipo rojiblanco registra dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en los últimos ocho partidos.
A pesar de estar ubicado en la segunda posición de la Liga BetPlay con 25 puntos, Junior de Barranquilla no pasa por un buen momento, ya que registra dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en los últimos ocho partidos, teniendo en cuenta todas las competencias.
Lo hecho por el conjunto 'tiburón' ha despertado importantes críticas por parte de la afición, que se han mostrado molestos por algunos rendimiento individuales y colectivos.
Sin embargo, el entrenador Alfredo Arias ha aceptado los cuestionamientos, pero también ha defendido a su plantel, teniendo en cuenta la cantidad de opciones de gol que genera Junior, pero las cuales no concreta.
Problemas en Junior por lesión
Para visitar a Alianza Fc en la fecha 15 de la Liga BetPlay, el entrenador Alfredo Arias deberá buscar solución a algunos problemas de última que se han registrado en el grupo de jugadores.
Y es que cuatro futbolistas que son habituales titulares se han reportado al departamento médico por sufrir molestias físicas.
Se trata de los defensas centrales Jermein Zidane Peña, Javier Báez, el mediocampista Guillermo Celis y el extremo ofensivo José Enamorado.
Estos cuatro futbolistas serían baja para el duelo contra Alianza, ya que se corre el riesgo de sufrir una lesión de mayor gravdeda.
Ante esta situación, Alfredo Arias preferiría reservarlos y permitir su recuperación para la recta final de la Liga BetPlay.
Alianza Vs Junior: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay
El partido entre Alianza Fc contra Junior por la fecha 15 de la Liga BetPlay se jugará este domingo 12 de octubre a partir de las 4:10 de la tarde en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y tendrá transmisión de Antena2 y Antena2.com.
Fuente
Antena 2