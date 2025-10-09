Malas noticias de Junior: se confirman bajas para la Liga BetPlay

A pesar de estar ubicado en la segunda posición de la Liga BetPlay con 25 puntos, Junior de Barranquilla no pasa por un buen momento, ya que registra dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en los últimos ocho partidos, teniendo en cuenta todas las competencias.

Lo hecho por el conjunto 'tiburón' ha despertado importantes críticas por parte de la afición, que se han mostrado molestos por algunos rendimiento individuales y colectivos.

Sin embargo, el entrenador Alfredo Arias ha aceptado los cuestionamientos, pero también ha defendido a su plantel, teniendo en cuenta la cantidad de opciones de gol que genera Junior, pero las cuales no concreta.