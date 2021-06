Malas noticias en Millonarios: pruebas PCR arrojaron 4 positivos antes de enfrentar a Junior

Millonarios se prepara para afrontar las semifinales de la Liga Betplay ante Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano el próximo jueves 10 de junio. El plantel de Alberto Gamero ha venido entrenando diariamente para no perder el ritmo, ya que cumplieron cerca de un mes sin jugar de manera oficial por el campeonato colombiano.

No obstante, las malas noticias no faltan en el equipo ‘embajador’. Según trascendió en las redes sociales, hay varios jugadores que no podrán disputar el compromiso ante el elenco ‘tiburón’, por lo que Gamero deberá revisar las posibles alternativas.

El periodista de Antena 2, Quique Barona, informó a través de sus redes sociales que “en las pruebas internas realizadas al plantel de Millonarios, hay cuatro positivos que están aislados y en su respectiva cuarentena”. Por el momento, Millonarios no ha hecho ningún anuncio oficial, por lo que se deberá esperar a las próximas horas.

Hay que recordar que el plantel ‘albiazul’ no podrá contar con el central costarricense, Juan Pablo Vargas, quien fue convocado con su selección para disputar la Copa Oro. Asimismo, Gamero tendrá de baja a Klíver Moreno, quien salió lesionado en el encuentro de los cuartos de final de la Liga Betplay.

Por lo pronto, Millonarios espera conseguir un resultado favorable en la capital del Atlántico para cerrar la llave el próximo domingo 13 de junio y convertirse en uno de los finalistas de la Liga Betplay.