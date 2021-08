"Mañana te aviso": el desplante de Tulio Gómez con Rodallega en el América

Hugo Rodallega fue uno de los jugadores que más sonó para llegar al América de Cali en este mercado de fichajes de la Liga Betplay 2021-II. Sin embargo, el equipo caleño y su junta directiva hicieron caso omiso a las palabras del que es hoy atacante del Bahía del fútbol brasileño, quien había manifestado querer llegar al equipo de Juan Carlos Osorio, ya que se encontraba como agente libre.

Aunque mucho se especuló por la no llegada del jugador al cuadro ‘escarlata’, se conoció la razón por la cual Rodallega no pudo cumplir sus deseos de jugar con América de Cali.

En una entrevista, Rodallega confesó que tuvo conversaciones con el dueño americano, Tulio Gómez, quien le había manifestado que cuando él (Rodallega) estuviera en Cali hablarían: “Le escribí un par de veces, me contestó, me dio a entender que no había mucho interés. A lo mejor el que tomaba la decisión no era él. Yo también le fui muy sincero, muy directo, le dije que lo más importante era que el entrenador, en este caso Juan Carlos Osorio, quisiera contar conmigo, tenerme en su proyecto”.

Asimismo, el delantero vallecaucano señaló en el medio chileno AS que Tulio le había dicho que hablaría con Osorio. Sin embargo, “no me llamó, no me escribió. Me dijo ‘mañana te aviso’, pasó un día, pasó el segundo, pasó el tercero… No sucedió nada, le escribí de nuevo y no hubo una respuesta. Eso me dio a entender que a lo mejor no estaba dentro del proyecto del técnico”.

Por lo pronto, el sueño de Rodallega de vestir la camiseta de América se postergará, pues el atacante ya debutó con Bahía, equipo con el que ya lleva dos partidos jugados y un total de 51 minutos.