‘Manga’ Escobar confirma lo que tiene que pasar para regresar a Millonarios

Andrés Ramiro Escobar confirmó hace pocos días su llegada al Leiknir de Reikiavik del fútbol de Islandia. El jugador colombiano habló precisamente con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 sobre lo que será la nueva experiencia deportiva y aseguró que quiere marcar la diferencia durante estos seis meses de contrato que tiene para volver a ser tenido en cuenta por clubes importantes, caso concreto Millonarios.

"Quiero adaptarme y esperar que arranque el torneo", afirmó muy ilusionado ‘Manga’, que busca borrar lo malo que pasó y potenciar su estado de forma a la espera de un mayor rendimiento deportivo. Volver al cuadro ‘Embajador’, escuadra donde fue figura, es una ilusión para el extremo.

"En Millonarios tuve mayor continuidad y donde más partidos jugué. Me sentí muy bien. Ha sido mi mejor temporada”, remarcó. "Me gustaría regresar, claro. Son cosas de Dios. Para llegar otra vez hay que tener números, por eso me vine para acá. Esperemos que se dé más adelante", aseguró el atacante que siente, según él, un cariño al club azul de Bogotá.