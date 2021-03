'Manga' Escobar le coquetea a Millonarios y pone fecha para un posible regreso

En los últimos días se conoció que Andrés Ramiro 'Manga' Escobar jugará en el Leiknir de Reikiavik del fútbol de Islandia. El experimentado futbolista, que en su momento estuvo en la órbita de la Selección Colombia, decidió hablar sobre la posibilidad de regresar al fútbol colombiano en un futuro, en especial en Millonarios; así lo confesó en una entrevista con Futbolred.

Su paso en 2016 por la escuadra capitalina fue muy positivo, ya que le brindó goles, momentos importantes a los 'Embajadores' y entrega total. Sin embargo, su salida del elenco capitalino no fue clara, incluso se dijo que el futbolista quería un amplio aumento de sueldo, cosa que no ocurrió.

No obstante, Escobar confesó en la mencionada charla que su gran sueño es volver a ser tenido en cuenta por el conjunto de Bogotá y trabajar fuerte para marcar la diferencia en el elenco azul de la capital.

"Millonarios es mi vida. Vivir en la capital, sentirme querido, yo trabajo para eso, allá tengo a mis amigos. Me sorprendió lo que pasó, pero son clubes grandes y tener a todos contentos es complicado. Ojalá, Dios quiera, todo se dé para volver a El Campín", declaró el jugador.

Respecto a cómo se dio su no continuidad en el 'albiazul', 'Manga' buscó aclarar cada detalle de lo que, según él, sucedió.

"No fue un inconveniente mi salida de Millonarios. Tenía ofertas de otro lado y les dije que me quería quedar, arreglar mejor lo económico porque había hecho un buen año. Me dijeron que no y me fui, pero se filtró que estaba pidiendo una cantidad de plata absurda y me tiraron a la afición en contra. Con el presidente Camacho tuve una relación de respeto y con el señor Serpa, es de los que más me ha marcado, se hace matar por sus jugadores", concluyó.