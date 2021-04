'Manga' Escobar reveló la 'jugadita' de Cadena con los contratos en Cúcuta

Una de las intensas polémicas recientes en el fútbol colombiano pasa por la parcial desaparición del Cúcuta Deportivo en Dimayor luego que se finiquitara su liquidación debido a las numerosas deudas del club con trabajadores y acreedores públicos y privados.

El principal señalado por la crisis del Cúcuta Deportivo es José Augusto Cadena, quien fuera el máximo accionista del club y por el que varios futbolistas se quejaron por sus malos tratos e incumplimientos salariales. Evidencia de ello fueron las declaraciones de Andrés ‘Manga’ Escobar en ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2.

Lea también: Reinaldo Rueda habló de todo: planes para Eliminatorias y su salida de Chile

“En el Cúcuta me quedaron debiendo como a todos. Cuando yo voy allá, firmé un contrato blanco y uno negro; él me dijo que uno era ante Dimayor y otro de manejo interno, pero no me dio copia y me dijo que me tranquilizara porque me iban a pagar”, comentó en primera medida.

“Yo le dije a él que mi afán era de jugar para no quedarme quieto. Pero a los otros que llegaban les decía 'es esto o nada', algo medio humillante”, subrayó.

De interés: El agente de Santos Borré contó la verdad de todas las ofertas que recibió

Y prosiguió explicando las malas prácticas de Cadena: “Por ejemplo, en el contrato negro les ponía sueldo de 8 millones, pero ante la Dimayor solo 2 millones de salario. Entonces cuando un jugador va a reclamar ante FIFA por 2 millones no más, no vale la pena. Son unos fenómenos, yo nunca había visto eso… Él pagaba el contrato bajo y por eso aparecía que sí cumplía”.

Escobar salió del Cúcuta por su propia cuenta tras incumplimientos laborales en el 2020 y ahora jugará un semestre en la primera división de Islandia tras rechazar una oferta del Real Potosí boliviano.