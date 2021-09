Marco Pérez confesó la razón por la cual renunció al Once Caldas

La salida de Marco Pérez del Once Caldas cayó como un baldado de agua fría para los hinchas y directivas del conjunto ‘albo’ de Manizales. El delantero había llegado como uno de los lujosos refuerzos para este semestre .

El delantero llegó al Once Caldas tras su paso por el Deportivo Cali y en menos de dos meses había disputado ocho compromisos con la camiseta del ‘blanco blanco’. A pesar de su llegada, se conoció que el chocoano renunció por razones físicas, pues según el atacante una lesión del pasado lo está “perjudicando”.

El periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, manifestó en sus redes sociales haber hablado con Pérez, quien le indicó que “hace tres años tuve esguince grado 3 en un tobillo cuando jugaba en Deportes Tolima y me recuperé. Ahora me está volviendo a molestar y me limita para jugar”.

Ante esta situación, Marco Pérez dio un paso al costado con la intención de recuperarse al 100% de su molestia y así regresar el próximo semestre, ya sea con el Once Caldas que es dirigido por Diego Corredor o algún equipo de la Liga Betplay.

Hay que recordar que Once Caldas se encuentra en la última posición del campeonato, pues de los 10 partidos que se han disputado, el cuadro de Manizales ha conseguido solamente cinco unidades de 30 posibles, por lo que ya piensa en lo que será el otro campeonato.