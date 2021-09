Marco Pérez se va del Once Caldas: razones para su salida en el 'blanco blanco'

Once Caldas de Manizales no tiene un buen andar en la Liga BetPlay, pues apenas acumula una victoria en lo corrido del campeonato, teniendo además cinco puntos en diez jornadas y siendo el último equipo de la competencia; pero eso no es todo, de no mejorar su rendimiento, estaría comprometido en la tabla del descenso para la temporada 2022.

Con esto, la directiva del 'blanco blanco' ya está tomando cartas en el asunto, de hecho, Diego Corredor fue nombrado como nuevo estratega hace cerca de un mes, tras los malos resultados de Eduardo Lara, sin embargo, el técnico boyacense no ha podido ganar, son cuatro las derrotas que acumula y un empate.

Así, la dirigencia del equipo campeón de Copa Libertadores en 2004 ya llegó a un acuerdo con Marco Pérez para rescindir su contrato; si bien la idea inicial corrió por parte del delantero chocoano, los altos mandos no pusieron mayores trabas al proceso y 'Los Dueños del Balón Manizales' de Antena 2, han confirmado su salida de esta escuadra.

Tras lo anterior, Pérez le pone fin a una etapa que arrojó ocho partidos disputados, siete de ellos perdidos y un empate. El paso del atacante fue efímero, apenas un mes y medio estuvo defendiendo los colores de este equipo.

De cara a los que será el futuro de este jugador no hay muchos rumores, si bien se especulaba hace unos meses que era pretendido por un club de Argentina e Independiente Santa Fe, en la actualidad no se ha especulado acerca de su arribo a otra institución.