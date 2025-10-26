Marino brilló y Nacional goleó a Medellín: partidazo en el clásico paisa

Después del gran esfuerzo de Medellín en dar acceso a los hinchas del Deportivo Independiente Medellín en una nueva edición del clásico antioqueño con Atlético Nacional como el local, la fiesta de los hinchas se vivió de principio a fin. No hubo polémicas con aficionados a diferencia del primer clásico del segundo semestre.

Vea también: Ecuador respira tranquilo: recibió mejor noticia para el Mundial 2026

Además, los jugadores posaron juntos en la foto previa del juego, hubo risas entre Washington Aguerre y Edwin Cardona, referentes de los dos clubes, y una lluvia de goles en un vibrante juego que arrancó con todas las emociones desde los primeros minutos.

Para Nacional también fue importante el regreso de Alfredo Morelos tras pagar la mitad de su sanción y, además, el buen nivel que demostró Marino Hinestroza que abrió la cuenta, puso el segundo y dio una asistencia.

RESPIRO DE MARINO HINESTROZA Y GOLEADA DE NACIONAL EN EL PRIMER TIEMPO

Atlético Nacional y Medellín brindaron un arranque electrizante con una oportunidad clara de gol del cuadro ‘Poderoso’ en un disparo de Ménder García que pegó en el palo. Con el pasar de los minutos, hubo pegada verdolaga con la velocidad de Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento, y Alfredo Morelos, que, una cosa es con el ‘Búfalo’, y otra es sin él en la cancha.

Sobre los 13 minutos, la presión alta de Atlético Nacional dio resultado con Jorman Campuzano ganando una pelota vital en la salida de Medellín. El volante ex Boca Juniors jugó con Marino Hinestroza que controló, tuvo el tiempo de todo en el área y venció a Washington Aguerre.

Le puede interesar: Neymar expone a Ancelotti y sueña con Mundial: mensaje directo en Brasil

La ventaja de Nacional, lejos de ser un aliciente para que Medellín atacara fue una invitación para que los locales dieran más golpes. Diez minutos después, Alfredo Morelos jugó atrás con Andrés Sarmiento que no pudo rematar cómodo ante el cierre de un zaguero ‘Poderoso’ y Marino tomó la pelota dividida para vencer a Washington Aguerre que no pudo hacer nada tras un desvío al fondo.

Todo pasó en una ráfaga de diez minutos. Francisco Fydriszewski sacó un tremendo remate buscando el segundo palo que fue imposible para David Ospina que no pudo sacar la pelota del arco. La diferencia fue de cinco minutos para que Nacional volviera a apaciguar dudas con el descuento de su rival y, con un Marino estelar, asistió a Andrés Sarmiento para definir el tercero.

Cuando se acababa el primer tiempo, Nacional puso un gol más con un centro de Edwin Cardona y un remate de Andrés Román al fondo. Una mano de Simón García en el área fue dictaminada como penal para Medellín. Francisco Chaverra no dudó y puso otro descuento.

UNO MÁS DE NACIONAL PARA CERRAR EL PARTIDO

En el segundo tiempo, la intensidad continuó en ambas escuadras. Uno por aumentar, el otro por acercarse al empate. Nacional tuvo la primera con Andrés Sarmiento que enganchó en el área, pero su remate lo bloqueó un zaguero.

Con esa jugada clara que desaprovechó Medellín, llegó el quinto tanto para Nacional con un tiro libre pasado para la llegada de William Tesillo que definió de primera al fondo. Luego, Medellín respondió con un tiro libre de Diego Moreno que el palo devolvió y Ménder García no pudo rematar al fondo.

Lea también: Marino resurgió en Nacional: sorpresa para Medellín en clásico paisa

Acto seguido de esa acción, Edwin Cardona envió un centro para la cabeza de Juan Bauzá que venció a Washington Aguerre, pero no pudo con un Daniel Londoño vestido de héroe para salvar el sexto tanto de Nacional. No hubo tiempo para más en una goleada verdolaga.

Con este marcador, Nacional selló la clasificación alcanzando los 31 puntos, igualándole en puntos a su rival de turno. En la próxima fecha, los verdolagas visitarán a Llaneros en la fecha 18, mientras que el Medellín deberá regresar a la victoria frente a Atlético Bucaramanga en duelo de punteros en el Atanasio Girardot.