Marino Hinestroza preocupa en Nacional: otra vez baja por lesión
Hinestroza se perderá su cuarto partido con el equipo 'verdolaga'.
Atlético Nacional no pasa por un buen momento en el segundo semestre de 2025, después de confirmarse la salida del argentino Javier Gandolfi del cargo de director técnico, luego de la caída sufrida ante Atlético Bucaramanga en la fecha 11 de la Liga BetPlay.
Mientras los directivos emprenden la búsqueda del nuevo estratega, el conjunto 'verdolaga' tratará de recuperar terreno enfrentando este domingo 21 de septiembre a Unión Magdalena en condición de visita en la jornada 12.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Unión Magdalena 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/THHI9vyASR— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 20, 2025
Marino Hinestroza se pierde otro partido en Nacional
Sin embargo, para el duelo contra Unión Magdalena se confirmó una importante baja, que sin duda le restará alternativas al entrenador encargado Diego Arias en el frente de ataque.
Se trata del extremo Marino Hinestroza, quien se perderá su cuarto partido consecutivo en Atlético Nacional.
Hinestroza no juega con la camiseta 'verdolaga' desde el pasado 31 de agosto en la victoria 1-0 sobre Envigado.
Desde entonces, el extremo se sumó a la Selección Colombia para los compromisos contra Bolivia y Venezuela por la Eliminatoria y en su regreso se confirmó que presentó un esguince de tobillo.
En las últimas horas, Atlético Nacional anunció que el esguince en el tobillo izquierdo solo le permitirá a Marino Hinestroza volver a los entrenamientos el próximo 23 de septiembre.
Más bajas en Atlético Nacional
Además de Marino Hinestroza, Atlético Nacional tampoco podrá contar con Juan Manuel Zapata (lesión muscular), César Haydar (lesión muscular), Joan Castro (trauma tendón de Aquiles) y Matheus Uribe (esguince grado 3).
