Marino Hinestroza preocupa en Nacional: otra vez baja por lesión

Marino Hinestroza se pierde otro partido en Nacional

Sin embargo, para el duelo contra Unión Magdalena se confirmó una importante baja, que sin duda le restará alternativas al entrenador encargado Diego Arias en el frente de ataque.

Se trata del extremo Marino Hinestroza, quien se perderá su cuarto partido consecutivo en Atlético Nacional.

Hinestroza no juega con la camiseta 'verdolaga' desde el pasado 31 de agosto en la victoria 1-0 sobre Envigado.

Desde entonces, el extremo se sumó a la Selección Colombia para los compromisos contra Bolivia y Venezuela por la Eliminatoria y en su regreso se confirmó que presentó un esguince de tobillo.

En las últimas horas, Atlético Nacional anunció que el esguince en el tobillo izquierdo solo le permitirá a Marino Hinestroza volver a los entrenamientos el próximo 23 de septiembre.