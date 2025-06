Marino Hinestroza rompió el silencio con su futuro; "No quería irme así"

Las esperanzas que tenía Atlético Nacional para sellar la clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025-I acabaron en cuestión de semanas. De la alegría por una fase regular buena e ilusionante, a pedir la cabeza de Javier Gandolfi por una irregular experiencia en los cuadrangulares semifinales confirmando la eliminación.

Atlético Nacional perdió ante Millonarios en el Atanasio Girardot por la mínima diferencia. Ni Marino Hinestroza, Billy Arce, Kevin Viveros, Alfredo Morelos, entre otros jugadores no pudieron acercarse al marcador ante un seguro Álvaro Montero. Además, el palo también tuvo que ver para negar la posibilidad de que los antioqueños marcaran durante los 90 minutos.

Vea también: Primera decisión de Javier Gandolfi tras la eliminación de Nacional

Y es que, Marino Hinestroza lleva varios partidos con Atlético Nacional sin ser protagonista y no poder dar el golpe en el Atanasio Girardot lo dejó en evidencia. Marino fue de las grandes figuras durante el segundo semestre del 2024 e hicieron todo lo posible para poder mantenerse dentro de la institución. Se logró, pero no parece ser por mucho tiempo.

De hecho, tras la eliminación de Atlético Nacional contra Millonarios, Marino Hinestroza puso la cara y también indicó lo que puede ser su futuro para los próximos semestres.

LAS DISCULPAS DE MARINO HINESTROZA TRAS LA ELIMINACIÓN

A un equipo como Atlético Nacional, la obligación siempre es clara de poder luchar hasta el final por un título. El objetivo de Javier Gandolfi era lograr la estrella 19, pero no fue posible y se cortó con antelación. Marino Hinestroza demostró su frustración y pidió excusas, “es un momento muy triste para mí. Quería pedirle disculpas a toda la gente que nos ha acompañado todo el torneo. Es un sentimiento casi igual a lo que sienten ellos: de frustración, de pensar que pudimos hacer más”.

Le puede interesar: David González fue con todo contra Santa Fe para el clásico del jueves

Poco a poco, las declaraciones de Marino Hinestroza tomaron otro camino, “quería darle las gracias a toda la gente, a los que trabajan en el estadio, a toda la hinchada, porque desde que llegué aquí me han demostrado mucho cariño a mí y a mi familia; a la ciudad también, la verdad que nunca voy a olvidar todo lo que hicieron por mí”.

MARINO PRENDIÓ LAS DUDAS CON SU FUTURO EN ATLÉTICO NACIONAL

Mucho se ha hablado de los próximos pasos de Marino Hinestroza y un posible cambio para el segundo semestre. El vallecaucano ha llamado la atención de Boca Juniors para el siguiente tramo del año, pero poco a poco, esos rumores se diluyeron.

Lea también: Bava y Santa Fe apelan a la épica: "Vamos a pelear hasta lo último"

Aunque Marino tiene contrato todavía vigente hasta finales de 2027, su futuro puede cambiar radicalmente pensando en las posibles ofertas de Cruzeiro y los intereses de Boca Juniors que seducen al joven de 22 años. El caleño podría dejar a Atlético Nacional después de la frustración por la eliminación y sus declaraciones parecen indicar su salida del club.

Como si fuera poco, le preguntaron sobre su salida después de esas palabras que asoman una posible despedida, “no sé, si es así lo estoy adelantando, Dios tiene la última palabra. Quería pedirles perdón, si me voy, no quería irme así, quería irme con otro título”.