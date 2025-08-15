Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 12:55
Marino Hinestroza se iría de Nacional a un equipo 'grande' de Europa
El futbolista de 23 años venía siendo uno de los mejores de Atlético Nacional y ya se negocia su venta.
Marino Hinestroza, quien aseguraba hace unos meses que era el mejor futbolista de la Liga Betplay, estaría por salir de Atlético Nacional, pues se está negociando su traspaso a un equipo de Europa, que es uno de los más grandes de ese continente y ya cuenta en sus filas con un colombiano.
Pues durante este viernes 15 de agosto se viene adelantando la posibilidad de que Marino Hinestroza sea transferido a Benfica de Portugal, que no solo es uno de los más grandes de su país sino un histórico del 'viejo continente' y habitual animador de la Uefa Champions League.
Puede leer: Jorge Luis Bernal podría ser nuevo técnico de club tradicional del FPC
La información no solo ha sido presentada por medios colombianos sino portugueses, que ya han arrojado algunas cifras sobre la posible transferencia de Marino a Portugal, la cual, de concretarse, dejaría una millonaria cifra en las arcas de Atlético Nacional.
¿Cuánto dinero pagará Benfica por el fichaje de Marino Hinestroza?
Circula la información de que Benfica pagará 8 millones de euros por el 80% de la ficha de Marino Hinestroza, pues los clubes dueños de su pase se quedarán con un porcentaje para recibir dinero por una futura venta. La negociación avanza, pero no está cerrada.
Se habla de los clubes, debido a que Atlético Nacional posee el 50 % de los derechos deportivos de Marino Hinestroza, y Columbus Crew de la MLS tiene el 50 % restante. En ese caso, Benfica tendrá que negociar con los dos equipos citados y con el futbolista.
Recientemente hubo acercamientos con Boca Juniors y Botafogo por el futbolista de 23 años, pero no hubo avances en los diálogos, por lo que Nacional optó por inscribirlo para los torneos a afrontar en este segundo semestre. Ahora, podría marcharse a jugar junto a Richard Ríos.
Le puede interesar: Carlos Antonio Vélez defendió a Millonarios: "Hay que respetar"
El mediocampista Richard Ríos, con quien Marino ha compartido en el vestuario de la Selección Colombia llegó a Benfica hace apenas unas semanas y no solo parece que se hará con un puesto en la titular sino que ya ganó su primer título, cuando derrotó a Sporting de Lisboa por la Supercopa de Portugal.
La trayectoria de Marino Hinestroza
Marino Hinestroza ha pasado por Orsomarso, América, Palmeiras, Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional. De confirmarse su llegada a Benfica tendría su primera experiencia en Europa.
Fuente
Antena 2