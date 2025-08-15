Marino Hinestroza se iría de Nacional a un equipo 'grande' de Europa

Marino Hinestroza, quien aseguraba hace unos meses que era el mejor futbolista de la Liga Betplay, estaría por salir de Atlético Nacional, pues se está negociando su traspaso a un equipo de Europa, que es uno de los más grandes de ese continente y ya cuenta en sus filas con un colombiano.

Pues durante este viernes 15 de agosto se viene adelantando la posibilidad de que Marino Hinestroza sea transferido a Benfica de Portugal, que no solo es uno de los más grandes de su país sino un histórico del 'viejo continente' y habitual animador de la Uefa Champions League.

La información no solo ha sido presentada por medios colombianos sino portugueses, que ya han arrojado algunas cifras sobre la posible transferencia de Marino a Portugal, la cual, de concretarse, dejaría una millonaria cifra en las arcas de Atlético Nacional.

¿Cuánto dinero pagará Benfica por el fichaje de Marino Hinestroza?

Circula la información de que Benfica pagará 8 millones de euros por el 80% de la ficha de Marino Hinestroza, pues los clubes dueños de su pase se quedarán con un porcentaje para recibir dinero por una futura venta. La negociación avanza, pero no está cerrada.