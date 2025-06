Marino Hinestroza se iría de Nacional: confirman sus tres posibles destinos

Atlético Nacional cayó ante Millonarios por 0-1 en el estadio Atanasio Girardot y no solo marcó la eliminación del conjunto paisa en la Liga Betplay 2025-I, sino también podría haber significado el último partido de Marino Hinestroza con la camiseta verdolaga. El extremo caleño, visiblemente afectado por el resultado, dejó entrever al término del encuentro que su ciclo en el club podría haber llegado a su fin, en medio de un ambiente cargado de frustración y despedida.

“No sé, si es así lo estoy adelantando, Dios tiene la última palabra. Quería pedirles perdón, si me voy, no quería irme así, quería irme con otro título”, expresó Hinestroza a los medios presentes en la zona mixta del Atanasio. Sus palabras, aunque no confirmaron una salida oficial, dejaron abierta la posibilidad de que el futbolista de 22 años emprenda un nuevo rumbo en su carrera profesional a partir del segundo semestre del año.

Lea también: Un volante sale de Nacional y llegaría a un equipo bogotano