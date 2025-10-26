Marino resurgió en Nacional: sorpresa para Medellín en clásico paisa

Tuvo que mantener muchas cosas adentro Marino Hinestroza por su actual nivel. Después de ser convocado para la Selección Colombia, tuvo un bajón grande en la Liga BetPlay con Atlético Nacional. Se despidió del primer semestre del rentado colombiano con un gol frente a Once Caldas en los cuadrangulares semifinales y luego dejó de pesar en el segundo semestre, en Copa Libertadores y en Copa BetPlay.

Aunque Marino es uno de esos jugadores que puede hablar más de la cuenta y calentar uno que otro partido, también es un futbolista con los pies en la tierra y capaz de dar una retroalimentación de su nivel, ya sea positivo o negativo. Puede hacer autocrítica y no le pesa hacerlo.

Justamente, en un semestre en el que no había demostrado su mejor versión, le llegó la hora de resurgir y revivir ante su afición, nada más ni nada menos que en el clásico antioqueño entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. Aguantó lágrimas que se evidenciaron ante Once Caldas en la Copa BetPlay y dio dos golpetazos.

DOS GOLES DE MARINO HINESTROZA MARCAN EL CAMINO DEL RESURGIMIENTO

Lloró cuando fue sustituido ante Once Caldas porque falló una y otra vez oportunidades claras para poder aumentar la amplia ventaja que tenía Atlético Nacional y con la que pasó a semifinales para apostarle a un nuevo título con Diego Arias en el mando.

En un partidazo de ida y vuelta entre Nacional y Medellín, el cuadro verdolaga rompió los ceros en una recuperación de Jorman Campuzano que filtró un balón para Marino Hinestroza. Controló en el área y venció a Washington Aguerre con un remate cruzado al fondo.

El extremo vallecaucano no quedó contento solo con un gol y dio un nuevo golpe certero para poner en problemas a Medellín y para continuar con su resurgimiento en, nada más ni nada menos que el clásico antioqueño.

Sobre los 24 minutos, en una jugada de Alfredo Morelos que cedió atrás para Edwin Cardona que no pudo rematar por un gran cierre de Medellín, la pelota quedó dividida para que Marino tomara la pelota, controlara, rematara y tras un desvío en un contrario del equipo ‘Poderoso’, ingresara al fondo.

Con estos dos goles, Marino Hinestroza corta un mal registro sin goles a lo largo de lo que va de la Liga BetPlay. El arco se le abrió apenas en la fecha 17 cuando el club más lo necesitaba en el clásico antioqueño. Sin embargo, las dos anotaciones quedaron cortas en el primer tiempo por el descuento de Francisco Fydriszewski.