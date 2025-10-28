¡Más de 100 expulsiones! Por primera vez en 14 años se supera la cifra en Liga Betplay

Expertos explican las razones del aumento de rojas

De acuerdo con el analista y exárbitro José Borda, el incremento de expulsiones responde a un juego más físico y emocional:

“La Liga se está volviendo más competitiva y los jugadores usan exceso de fuerza al disputar los balones. A eso se suma la frustración de no obtener resultados rápidos, lo que lleva a medir mal y cometer infracciones graves”.

Por su parte, el exárbitro internacional Wílmer Barahona atribuye parte a los cambios en el reglamento y al uso del VAR:

“Antes se juzgaba la intencionalidad, si no había intención, no era roja. Ahora, con el VAR, se analiza el punto de contacto y el impacto real de cada acción, lo que lleva a más sanciones”.

Un estudio reciente del Observatorio de Fútbol CIES reveló que la Liga colombiana es la más expulsiva del mundo, con un promedio de 0,40 rojas por partido durante el primer semestre de 2025. Esa cifra ya fue ampliamente superada, confirmando que el fútbol nacional atraviesa un momento de máxima tensión dentro del campo.