Más problemas para el Pereira; nueva goleada en Liga Betplay

La noche en el estadio Departamental Libertad fue testigo de una historia que parecía escrita desde antes del pitazo inicial. Deportivo Pasto, necesitado de reivindicación ante su gente, se encontró con un rival golpeado y juvenil, un Deportivo Pereira que, en medio de su crisis económica, viajó a Nariño con una nómina Sub-20. El desenlace fue tan contundente como inevitable: un 4-0 categórico que reflejó la distancia entre la urgencia de unos y la fragilidad de otros.

Desde el arranque, el conjunto volcánico asumió el control del partido. El balón circulaba con fluidez, y el ímpetu ofensivo no tardó en traducirse en ocasiones claras. La defensa matecaña, llena de caras nuevas, resistía como podía ante el asedio local. Pero el muro duró poco. A los pocos minutos, Pasto abrió el marcador y con ello desató una avalancha que Pereira no pudo detener.

El público, que había llegado con la esperanza de ver una reacción de su equipo tras semanas difíciles, encontró motivos para celebrar. Cada gol era una bocanada de alivio. El segundo tanto consolidó el dominio nariñense, y el tercero, en la segunda mitad, sentenció el encuentro. Incluso un penalti errado por Valois no empañó la superioridad absoluta del local. Facundo Boné, figura destacada, coronó la noche con el cuarto gol, un premio a la insistencia y al esfuerzo colectivo.

El contraste era evidente. Mientras los jugadores del Pasto se abrazaban con una mezcla de orgullo y desahogo, los jóvenes del Pereira bajaban la cabeza con dignidad. Habían luchado, pero el peso de la inexperiencia y la adversidad fue demasiado. En las gradas, se reconocía su esfuerzo, pero también se comprendía que la situación del club risaraldense trasciende lo futbolístico: es una crisis que se siente en cada pase y en cada mirada.

El pitazo final decretó algo más que una goleada. Fue una noche de reivindicación para Pasto, que escaló posiciones en la tabla y recobró confianza. Para Pereira, en cambio, fue otra página amarga en un semestre tormentoso, una prueba más de que la cantera, por talentosa que sea, no puede sostener sola el peso de un equipo profesional.

En Pasto, la luna brilló sobre un Libertad que volvió a rugir. En Pereira, la oscuridad sigue siendo más institucional que deportiva. El 4-0 fue un marcador justo, pero también un espejo de dos realidades que hoy parecen vivir en ligas distintas.