Más tarjetas que ideas: así se juega hoy en Colombia

El promedio está muy cerca a uno por partido

En la mitad de la temporada se registraban 68 tarjetas rojas en 96 partidos que sumadas a las 6 de este fin de semana más la del partido pendiente entre Millonarios y Pasto da un promedio de 0,70 rojas por partido en esta liga.

Ahora el problema real no es como tal la cantidad de tarjetas rojas, porque cuando se infringe alguna sección del reglamento se debe castigar, el verdadero error es la facilidad de los arbitro de sacar tarjetas rojas en esta liga.

Errores arbitrales les han costado puntos a varios equipos y han dejado a jugadores con fechas de suspensión injustas, en la liga colombiana no se ha aprendido a usar el VAR. En cámara lenta la mayoría de las acciones resultan agresivas y peligrosas cuando en la cámara normal se evidencia que fue un contacto normal. Nos hemos acostumbrado a cobrar una cantidad de las llamadas "falticas" que interrumpen el juego y dañan el espectáculo.