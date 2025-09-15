Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 18:41
Más tarjetas que ideas: así se juega hoy en Colombia
Esta fecha de la lliga Betplay tuvo expulsados en 6 partidos diferentes.
Este semestre la liga colombiana se ha convertido en que partido tras partido los equipos quedan con 10 o incluso 9 jugadores, el número de expulsados fecha tras fecha es enorme y los errores arbitrales han sido muy notorios en los distintos partidos.
En esta última fecha 11 en seis de los nueve partidos que se jugaron (por el partido aplazado de Águilas-Medellín) hubo al menos un expulsado, algo que causa curiosidad entre los hinchas y entrenadores de los diferentes equipos de la liga.
El promedio está muy cerca a uno por partido
En la mitad de la temporada se registraban 68 tarjetas rojas en 96 partidos que sumadas a las 6 de este fin de semana más la del partido pendiente entre Millonarios y Pasto da un promedio de 0,70 rojas por partido en esta liga.
Ahora el problema real no es como tal la cantidad de tarjetas rojas, porque cuando se infringe alguna sección del reglamento se debe castigar, el verdadero error es la facilidad de los arbitro de sacar tarjetas rojas en esta liga.
Errores arbitrales les han costado puntos a varios equipos y han dejado a jugadores con fechas de suspensión injustas, en la liga colombiana no se ha aprendido a usar el VAR. En cámara lenta la mayoría de las acciones resultan agresivas y peligrosas cuando en la cámara normal se evidencia que fue un contacto normal. Nos hemos acostumbrado a cobrar una cantidad de las llamadas "falticas" que interrumpen el juego y dañan el espectáculo.
Hay que fijarse en las mejores ligas del mundo
La liga colombiana sigue siendo una liga de menor nivel, hace muchos años, sin contar lo que está haciendo el Once Caldas este año, que Colombia no figura en los torneos internacionales y eso en gran parte es por el bajo nivel que se muestra en la liga local. Torneos como la Premier League registran un número de expulsados de los más bajos de las ligas top y es de las mejores sino la mejor liga del mundo.
Los errores arbitrales, el bajo nivel de los clubes y el mal estado de los terrenos de juego han frenado la proyección de esta liga que cada vez tiene menos representación continental.
Antena 2