Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 12:08
Matheus Uribe preocupa a Nacional: desgarradora imagen saliendo del Pascual
Nacional no solo dejó escapar la victoria ante América, sino también perdió a una gran figura como Matheus por lesión.
Atlético Nacional y América de Cali se robaron el protagonismo en la jornada 8 de la Liga BetPlay al empatar con un marcador de 1-1 en el Estadio Pascual Guerrero. Este empate no benefició a ninguno de los dos equipos, ni en la tabla de posiciones ni en la reclasificación.
Sin embargo, el que se vio mayormente damnificado fue el 'verde paisa', ya que no solo dejó escapar la victoria que había conseguido con el tanto de Alfredo Morelos, sino porque justo sobre los 20 primeros minutos del partido perdió a una importante figura como lo es Matheus Uribe tras una delicada lesión en su tobillo.
Le puede interesar: Edwin Cardona tomó radical decisión tras su mal momento en Nacional
Matheus Uribe salió inmovilizado de su pierna derecha
Ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar de a tres unidades tras el mal momento que vivieron en torneo internacional, habiendo quedado eliminados de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Sin embargo, la realidad fue que se terminaron repartiendo los puntos tras empatar 1-1, pero el mayor damnificado fue Nacional y la Selección Colombia, ya que Matheus Uribe presentó una delicada lesión.
El experimentado mediocampista de 34 años no pudo ni siquiera terminar la primera parte del compromiso, ya que sobre el minuto 24, en una disputa por la pelota, se terminó doblado su tobillo derecho y posteriormente esto causó su sustitución, ya que los gestos de dolor en vueltos en lágrimas eran preocupantes.
Al finalizar el compromiso, mientras los medios esperaban a los jugadores 'verdolagas' en la zona mixta, pasó por su camino Matheus Uribe dejando una imagen desgarradora, apoyado en David Ospina y con su pierna derecha inmovilizada por completo, dejando en dudas su continuidad en el resto de la temporada y posible convocatoria a la Selección Colombia.
🚨 Así salió Matheus Uribe del Pascual Guerrero 🟢⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) August 25, 2025
🎥 @PonchoMorales85 pic.twitter.com/EyS8JTfEBj
En otras noticias: EDWIN CARDONA INMADURO ¿ELIMINÓ A NACIONAL?
Lea también: Nacional tomó decisión final con Gandolfi: se definió su futuro
¿Cómo le ha ido a Matheus Uribe en la última temporada con Nacional?
El regreso de Matheus Uribe a Atlético Nacional ha sido uno de los más esperados por los fanáticos, pero lamentablemente este ha estado marcado por varias lesiones que no le han permitido estar en su mejor momento, habiendo jugado tan solo 26 partidos a lo largo del 2025, más de 1.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con dos asistencias.
Fuente
Antena 2