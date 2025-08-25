Matheus Uribe preocupa a Nacional: desgarradora imagen saliendo del Pascual

Atlético Nacional y América de Cali se robaron el protagonismo en la jornada 8 de la Liga BetPlay al empatar con un marcador de 1-1 en el Estadio Pascual Guerrero. Este empate no benefició a ninguno de los dos equipos, ni en la tabla de posiciones ni en la reclasificación.

Sin embargo, el que se vio mayormente damnificado fue el 'verde paisa', ya que no solo dejó escapar la victoria que había conseguido con el tanto de Alfredo Morelos, sino porque justo sobre los 20 primeros minutos del partido perdió a una importante figura como lo es Matheus Uribe tras una delicada lesión en su tobillo.

Matheus Uribe salió inmovilizado de su pierna derecha

Ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar de a tres unidades tras el mal momento que vivieron en torneo internacional, habiendo quedado eliminados de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Sin embargo, la realidad fue que se terminaron repartiendo los puntos tras empatar 1-1, pero el mayor damnificado fue Nacional y la Selección Colombia, ya que Matheus Uribe presentó una delicada lesión.

El experimentado mediocampista de 34 años no pudo ni siquiera terminar la primera parte del compromiso, ya que sobre el minuto 24, en una disputa por la pelota, se terminó doblado su tobillo derecho y posteriormente esto causó su sustitución, ya que los gestos de dolor en vueltos en lágrimas eran preocupantes.