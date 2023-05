Matías Mier volvería al FPC: "salió de Indonesia y le va a tocar venir a Bogotá"

Matías Mier es uno de los futbolistas que más dio de qué hablar en el pasado reciente en Colombia, pues el futbolista de 32 años no tuvo un buen rendimiento con la camiseta de Independiente Santa Fe, por lo cual se firmó su salida al fútbol asiático.

Y es que el mediocampista uruguayo se convirtió en una de las figuras del Bhayangkara de la primera división de Indonesia, con el cual ha disputado 15 partidos en 2023 y ha anotado diez goles.

No obstante, el futbolista no tendría fija su participación en el club asiático, pues se lo vio recientemente en las playas de San Andrés junto a su novia Valentina Rendón, y hay quienes afirman que su estadía no solo será por las vacaciones sino que se prolongará.

Pues en el programa 'Lo sé todo', afirmaron que "tras la polémica por la reciente separación de la presentadora Melissa Martínez, ya no oculta el amor por su nueva novia, Valentina Rendón (ex trabajadora de Independiente Santa Fe).

Posteriormente, uno de los panelistas del programa de televisión afirmó que. "Para mí esa venida (a Colombia) no es de gratis", dando cabida a una especulación que no ha hecho mucho ruido pero no se descarta.

"Creo que Matías salió de Indonesia y le va a tocar venir a entrenar a Bogotá en quién sabe qué equipo", sin dar luces sobre cuál de los cinco equipos que juegan en la ciudad, sería su nueva casa, aclarando que solo es una hipótesis.

Cabe recordar que Matías Mier ya jugó en La Equidad y en Independiente Santa Fe (en Bogotá), así como en Junior de Barranquilla e Independiente Medellín. Peñarol de Montevideo y Universidad Católica de Chile fueron otros dos de los clubes en los que militó.