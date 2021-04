Máyer Candelo ve partidos de Manchester City y cumple tareas que le pone JuanMa Lillo

Uno de los exfutbolistas colombianos que ahora se dedica a la dirección técnica es Máyer Candelo, uno de los mejores mediocampistas nacionales de los últimos años en el FPC y quien se retiró en Cortuluá para asumir de inmediato como DT. Eso sí, Millonarios y Deportivo Cali siempre fueron sus dos amores.

Máyer hoy está sin equipo en el fútbol colombiano, pero no quiere estar desactualizado y por eso mantiene constante contacto con Juan Manuel Lillo, técnico español que tuvo en Millonarios y que hoy es asistente de Pep Guardiola en Manchester City. Son grandes amigos y le ha ayudado en su aprendizaje.

Así lo manifestó a través de Win Sports: “La relación de JuanMa Lillo conmigo empezó cuando estuvo en Millonarios, tuvimos una bonita amistad que hoy sigue muy fuerte. Desafortunadamente por la pandemia no he podido viajar a verme con él, pero afortunadamente los teléfonos ayudan mucho y te acercan a los que están lejos y con él hoy todo está muy bien”.

“Todos los días hablo con él, tengo tareas que él me deja. Tengo que ver al Manchester City siempre, él me pide infirmes del equipo y así me voy alimentando y creciendo al lado de Lillo”, agregó.

Y cerró con más elogios para el DT que también dirigió a Nacional en Colombia: “Hay que reconocerle a él todos los méritos que tiene, le aprendí en Millonarios en 9 meses y de resto siempre hablo con él por llamadas y estoy feliz de aprender de genios de fútbol como él que está al lado de Guardiola. Yo vivo preguntando y chismoseando de todo lo que se vive en Europa y así he hecho todo este tiempo desde que no tengo equipo”.