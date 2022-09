Mayer sale a cobrar tras su primera victoria en el Cali: "Se empieza a notar el trabajo"

Deportivo Cali volvió a ganar, pues este miércoles se enfrentó a Deportivo Pasto en un partido pendiente por la fecha 7 de la Liga Betplay, y en la cancha del estadio Palmaseca, se hizo con un 2-0.

De tal forma, el cuadro vallecaucano salió del último puesto de la tabla de posiciones, y ahora, con ocho puntos está en la casilla 19, y matemáticamente con posibilidades de clasificar a cuadrangulares.

Asimismo, el entrenador Mayer Candelo habló posterior al partido, comentando que "hoy los jugadores se liberaron de la presión y se empieza notar el trabajo hecho", sintiéndose orgulloso de que su idea de juego esté generando frutos.

Además, el DT de los caleños rescató aspectos positivos de sus dirigidos, pues "tuvimos mucha seguridad y tranquilidad y eso hizo que el equipo se viera mucho mejor". "El perder te hace que no se reconozca lo bueno que se hace", reconoció Candelo.

Entre tanto, hubo espacio para hablar sobre Teófilo Gutiérrez, ya que "aquí nunca ha habido misterio, fue un error que cometimos en la convocatoria que no salió el nombre de Teo en la lista, aquí no estamos escondiendo nada", teniendo en cuenta que algunos rumores apuntaban a que no sería convocado el delantero.

Por último, Mayer Candelo reconoció que su principal deseo y el impulso de su trabajo es generar grandes resultados en el Cali -equipo del cual es hincha- y apuntó: "Quería desde el primer día que mi equipo ganara".

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali

El domingo 18 de septiembre, Deportivo Cali visitará a Atlético Nacional en el Atanasio por la fecha 12 de la Liga Betplay, siendo un juego que se llevará a cabo a partir de las 5:35 de la tarde.