Mayer volvió a hablar de su relación con Teo Gutiérrez y una supuesta pelea en Cali

Deportivo Cali se sacudió de los malos resultados y volvió a celebrar una victoria después de cuatro meses al derrotar 2-0 a Deportivo Pasto en partido que estaba aplazado de la fecha 7 de la Liga BetPlay. El equipo 'azucarero' celebró gracias a las anotaciones Carlos Alberto Lucumí y Teófilo Gutiérrez.

El triunfo de la institución vallecaucana disminuyó los rumores que aseguraban que el director técnico Mayer Candelo estaría en la cuerda floja, y además dejó de lado las versiones que señalaban enfrentamientos entre el entrenador con el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez.

Candelo aclaró este viernes 16 de septiembre, en diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2, que nunca ha tenido alguna disputa con Gutiérrez y la celebración que se registró en el partido contra Pasto después del gol del atacante fue espontanea y producto de la emoción del momento, más no por querer "maquillar" alguna situación.

"Aquí no he tenido problemas con ningún jugador, lo que pasó en la celebración es lo que hacemos siempre en el entreno. Ha habido un grupo muy dispuesto. Yo fui muy claro desde le primer día, la idea mía es que no vengo a ser el mejor amigo, pero sí el mejor compañero. He tratado de estar siempre en armonía y manejar el respeto. Ellos han entendido el mensaje. Al jugador que le he dicho algo es buscando su mejoría. Yo dije que va a jugar el de 40 o el de 15 años si trabaja bien. Veo el talento del jugador. El tema ha sido sano, ha sido tranquilo. Esto es como en la casa, uno tiene sus hijos y los tiene que corregir", afirmó..

El estratega 'azucarero' se refirió a la información que asegura que los directivos de Deportivo Cali han estado en contacto con otros entrenadores mientras él está en el cargo.

"Estoy disfrutando mi momento, la decisión que tomen se les respetará. Esto es un proyecto y lo han respetado. Ellos (directivos) conmigo siempre que hemos hablado hemos sido claros en el mensaje. Es un equipo que ya estaba, no que Mayer trajo, un equipo que ya estaba y con el que intentamos trabajar y buscarle la contra a lo negativo".

Finalmente, Mayer Candelo aclaró que las constantes expulsiones y lesiones no le han permitido tener el mejor rendimiento. Al mismo tiempo explicó que Cali está sufriendo enfrentamientos del pasado con los árbitros.

"No nos podemos engañar, es de hace ocho meses que venía un equipo perdiendo y que se acostumbró a perder. Trabajan de maravilla, se hace todo de maravilla, pero llegábamos al partido y era como si no entrenáramos. Los jugadores estuvieron en un nivel alto y siguieron creyendo".