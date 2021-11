“Me da satisfacción": Gamero aconsejó a Rueda sobre cómo usar a 'Chicho' Arango

La convocatoria de Cristian ‘El Chicho’ Arango causó felicidad no solamente en el entorno del jugador, sino también en el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, quien en la rueda de prensa previa al compromiso ante Deportes Tolima dio su opinión por la merecida convocatoria del paisa.

“Me da una satisfacción, porque no lo viene haciendo bien desde ahora, lo hace desde el año pasado, no es un '10' clásico, es un media punta y va a aportar goles, sociedad y sacrificio a la hora de no tener el balón. Espero que esté feliz, ojalá nos dé una satisfacción a todo el pueblo colombiano", fueron las palabras del timonel ‘embajador’ que busca regresar a la victoria.

Por otra parte, Gamero quiso dar un parte de tranquilidad a los hinchas de Millonarios: “por haber perdido dos partidos, no quiere decir que estemos en una curva de descenso. Los oponentes también juegan y eso no significa que juguemos mal. El equipo está fuerte, estamos clasificados y queremos seguir ganando para llegar fuerte a los cuadrangulares”.

Asimismo, el samario piensa en los jugadores que están amonestados y podrían perderse el partido ante Atlético Nacional: “Trataremos de que, quienes tienen cuatro amarillas, como lo es Steven Vega y Fernando Uribe, puedan pagar su fecha de sanción en la jornada contra Alianza y puedan estar disponibles para el partido contra Nacional".

Hay que recordar que Millonarios jugará el próximo domingo ante el actual campeón de la Liga Betplay en el Manuel Murillo Toro a partir de las 6:05 pm y lo podrá escuchar por Antena2.com