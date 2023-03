"Me dañó la tarde": fuerte reacción de Pinto por pregunta que lo puso contra la pared

Deportivo Cali vive uno de los momentos más complicados de su historia en el FPC. El conjunto azucarero tuvo un mal 2022 y su arranque en la presente temporada no ha sido el esperado, mirando de reojo la tabla del descenso.

En diálogo con 'Los Dueños del Balón', de Antena 2 Cali, Jorge Luis Pinto habló sobre varias situaciones que ha atravesado el conjunto verdiblanco. El DT manifestó que el equipo ha perdido partidos de manera impensada y aclaró las decisiones sobre las rotaciones en la plantilla.

Inicialmente, el entrenador se refirió a sus sensaciones: "Estoy preocupado, no es lo que yo esperaba, no es a lo que estoy acostumbrado. Le aburré a uno, por la afición, por los jugadores, por todo. Yo estoy convencido de que este grupo puede dar lo que esperamos, el día que vea que no daré un paso al costado, pero mientras tanto no".

Posteriormente, el DT apuntó lo que vive el equipo a la interna: "Estamos heridos, perder los partidos que hemos debido ganar, los berracos penaltis, son detalles que los golpean a uno. La competencia me llevó a mover el equipo, es algo que hago hace 30 años, uno debe saber que es lo ideal para el grupo".

Después de esto, el periodista Óscar Luis 'Chango' Cárdenas, apuntó que el entrenador tenía problemas para reconocer sus errores y que si había cambiado, era porque se había equivocado".

Pinto no aguantó lla arremetida y respondió fuertemente: "Usted cree que a mí me da miedo decir que me equivoqué. Tengo que decirle que no. El partido en Bogotá se perdió por otros errores, hubo fallas trascendentales, pero las cosas no estaban funcionando mal".

El periodista decidió preguntar de nuevo: ¿Profe usted se ha equivocado en algo? Pinto volvió a sacar su lado más impaciente y contestó duramente: "Hace mucho tiempo no me dañaban la tarde, yo cometo errores, pero no me haga la guerra".

Y añadió: "Cómo voy a dialogar con la mejor disposición, usted quiere que le diga en que me equivoqué, dejemos las cosas para otro día y se las digo a usted. El único error que ven los periodistas es el técnico, no ven ningún error en otro lado".

Luego del cruce, el entrenador volvió a destacar el motivo de las rotaciones en el onceno verdiblanco: "Yo en el mundial llevaba dos partidos y roté, me fue superbién. En Millonarios roté toda mi vida, aquí en Cali, en Santa Fe, en Alianza (Lima), en todas partes. Depende de las condiciones del jugador que ustedes los periodistas no conocen; del factor recuperación que ustedes los periodistas no conocen; de la estrategia táctica que se planteó para ese partido".

Adicionalmente, el entrenador apuntó a que sus decisiones pasan por su experiencia con los jugadores: "Yo hace 35 años no pongo a algunos jugadores en Bogotá, y no pongo a otros al nivel del mar. La fisiología que yo estudié y he analizado, me indican cosas de esas para el fútbol. No sé si los otros técnicos lo hacen o no. Tengo unos elementos de juicio que ustedes los periodistas ven cuando se juega o cuando aparece el futbolista en televisión; en cambio, yo lo tengo todos los días entrenando. Sé lo bueno, lo malo y las capacidades físicas".

Por ahora, Cali se alista para lo que será su duelo por la Copa Betplay. El conjunto azucarero se medirá ante Leones por la segunda ronda del torneo.