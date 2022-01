“Me estoy acomodando a la idea de juego de Gamero”: José Cuenú, nuevo central de Millonarios

José Cuenú, nuevo central de Millonarios que llegó para fortalecer la línea posterior del cuadro 'Embajador', habló con 'Los Dueños del Balón' sobre su llegada al equipo de la capital. El futbolista se refirió al estilo de juego que Alberto Gamero le quiere inculcar en la escuadra ‘Embajadora’. La intención de él es ponerse lo más pronto posible al tanto.

"El técnico le gusta que salga jugando, no le gusta que rechace mucho el balón. Me estoy adaptando para hacerlo y trabajar la parte de presión. Me estoy acomodando con la idea de juego", resaltó.

Entretanto, el central remarcó que el entrenador los puso a practicar a doble turno para ponerse a punto lo más pronto posible de cara al inicio de la liga y la Copa Libertadores.

“Trabajamos doble turno en pretemporada, pero ahora volvemos a un solo turno, pero muy intenso para ponernos todos bien de la mejor manera en busca de grandes resultados”, puntualizó.

Par Cuenú, la metodología de Millonarios es conocida porque ya veía al equipo desde el año anterior y le gustaban varias características.

"El equipo cuando lo veía desde afuera se destaca por su presión alta y que finaliza muy rápido las jugadas ofensivas. Cada vez entiendo más el estilo de juego que quiere el profe", remarcó.

Finalmente, aseguró que su llegada al ‘Embajador’ fue bien vista por los demás compañeros y se ha sentido muy bien. "Hasta el momento los compañeros me recibieron muy bien, el profesor me recibió de la mejor manera y estoy muy contento”, concluyó.