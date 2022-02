"Me preocupa que no definamos": Gamero y lo que no le gusta de Millonarios

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló en rueda de prensa luego del compromiso donde su equipo empató a cero goles ante Envigado. El entrenador analizó la actuación del cuadro azul y admitió que no le gustó la falta de definición del cuadro capitalino.

“Me preocupa que no definamos, pero las opciones de gol las creamos y eso no es fácil, ellos tienen que tener tranquilidad a la hora de tomar esa decisión del gol, pero este equipo llega y tiene volumen de ataque, con laterales que salen”, afirmó.

Por otro lado, Millonarios espera tener a sus jugadores más importantes en los momentos complicados del campeonato, en busca de victorias y conseguir lo más pronto posible la clasificación.

“Por el momento no tendremos tanta carga, apenas van cuatro partidos, pero vamos mirando, yo soy una persona que si el jugador está entero, va a jugar, miramos la parte física. Ojalá que puedan estar muchos partidos un equipo base para no cambiar mucho, yo veo al equipo bien, entero, veo que con estos muchachos jóvenes del Envigado jugamos mano a mano”, analizó.

Finalmente, Gamero destacó el punto en condición de visitante, pues es muy positivo sumar a pesar de que no se marque desde hace tres encuentros.

“Es un punto que nos llevamos, donde todo el mundo vio que vinimos a buscar los tres puntos. A mí por lo menos los silbidos de la tribuna no me incomodan porque yo tengo respaldo hacia mis jugadores, yo creo que hay unos buenos jugadores en Millonarios que no los quieren valorar y eso no me gusta, que no valoren lo que tiene Millonarios hoy. Vamos a encontrar críticas, silbidos, pero mientras yo vea que los jugadores se brindan y que entran con un modelo y a buscar el resultado, quedo tranquilo”, finalizó.

Millonarios es undécimo con 5 puntos y una diferencia de gol de -1. El cuadro azul ha jugado cuatro partidos, un triunfo, dos empates y una derrota suma.