"Me quedo para pensar lo que viene": DT de Nacional no sabe qué hace con Duque

Atlético Nacional sigue buscando su mejor forma para afrontar la fase decisiva de los cuadrangulares. El conjunto antioqueño se quedó corto ante Millonarios y no pudo obtener el triunfo para ponerse líder del cuadrangular B.

Luego de el empate ante los capitalinos, muchos interrogantes aparecen en la casa paisa. Una de las preguntas más constantes es sobre el modelo de juego y la poca participación de Jefferson Duque en los últimos goles de los antioqueños.

Precisamente a este tema se refirió el técnico Hernán Darío Herrera. El entrenador habló en rueda de prensa tras el empate ante el cuadro de Alberto Gamero.

“En la estructura de Nacional, en la mía, siempre jugamos con un ‘9’. Lo venía haciendo Gio (Moreno), ahora no está. Así lo hicimos en Barranquilla. Nosotros seguimos buscando, confiando en Jéfferson… Ahora metí a Ruyery (Blanco) e hizo un buen trabajo”, dijo Herrera a los medios.

El entrenador afirmó que más allá de los cuestionamientos sobre la presencia del veterano, el club sigue con la confianza en el jugador.

El arriero añadió: “Creo que el funcionamiento del equipo no va a cambiar. Es lo que es Nacional, de pronto no sé… Meter a Dorlan de ‘9’… No sé. Acá me quedo para pensar lo que viene con Bucaramanga y de aquí en adelante”.

Las referencias de Herrera se enfocaron en utilizar el mismo esquema. Sin embargo, todo puede apuntar a que Duque sería relevado en sus posición, una situación que el entrenador decidirá en los próximos días.

Nacional tendrá que enfocarse en su siguiente partido ante los 'leopardos'. El conjunto verdolaga debe sumar de a tres para mantenerse en carrera por un cupo a la final de la Liga Betplay.