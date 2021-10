"Me voy tranquilo": Comesaña justificó el empate de Medellín vs Tolima

Independiente Medellín recibió a Deportes Tolima en el partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay, en un duelo que se disputó en el estadio Atanasio Girardot y arrojó un 2-2 como marcador final, con el que el DIM se quedó en al décima casilla.

Vea también: Medellín cedió puntos en casa; igualó con Tolima y complicó su clasificación

En un partido que inició ganando Tolima, el 'poderoso' logró la remontada momentánea, pero cuando el partido estaba por finalizar, los 'pijaos' le arrebataron un punto a los paisas.

Así las cosas, el estratega del Medellín, Julio Avelino Comesaña ofreció declaraciones a la prensa culminado el encuentro, y dejó saber lo que le generó el partido y la labor hecha por sus dirigidos.

En primer momento, el uruguayo habló de lo complicado que fue armar la nómina para el compromiso en mención, pues "Llegamos este partido con muchas dificultades, tenemos nueve jugadores por fuera".

A su vez, el entrenador hizo saber que "Hoy llegamos aquí con una cantidad de improvisaciones por el número de jugadores que tenemos inhabilitados", dejando claro que no fue fácil conformar un plantel para afrontar un partido de las características que tenía este.

Sin embargo, afirmó sentirse conforme con lo mostrado por los jugadores frente al 'pijao', "Hoy no me voy contento porque me duele perder, me duele en el pecho, pero me voy tranquilo por lo que se vio".

A su vez, recordó que el buen juego del DIM no es algo que se vio únicamente en algunos pasajes contra el equipo de Hernán Torres, pues "Desde el segundo tiempo con Nacional ya se vieron cosas buenas en el equipo, y hoy tuvimos un segundo tiempo excelente ante el campeón de Colombia".

Le puede interesar: La grata visita que recibió James en el entrenamiento de Al Rayyan

De esta manera, el entrenador 'poderoso' dejó saber su perspectiva del encuentro, el cual no solo dejó un empate, sino al Medellín en la décima casilla del campeonato con 20 unidades, sino que lo obliga a ganar la menos tres de los cinco partidos que le restan en disputa, siendo ante Alianza como visitantes, el primero en afrontar.