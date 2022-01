"Me voy tranquilo con el rendimiento": Gamero resalta debut de Millonarios ante Pasto

Millonarios logró derrotar al Deportivo Pasto en condición de visitante por 1-0 y empieza así con el pie derecho la campaña por el primer semestre del fútbol colombiano. El cuadro 'Embajador' espera poder seguir en forma para lograr los objetivos deportivos.

Alberto Gamero, entrenador del equipo azul, habló en rueda de prensa y destacó el nivel de sus dirigidos ante un rival que para él es muy difícil por lo que presenta en el terreno de juego.

"Nos costó de pronto hacer goles. Tuvimos varias opciones, pudimos anotar más, pero jugar en Pasto no es fácil. Me gustó que el equipo tuvo la serenidad necesaria para lograr la victoria. A veces queremos ganar por más goles, pero me voy tranquilo con el rendimiento de los jugadores", declaró el entrenador.

El timonel resaltó que pasar la línea defensiva del rival costó, pero eso poco a poco lo seguirán entrenando para hacerlo cada vez mejor.

"Ellos se pararon en un bloque muy bajo y nos complicaron para anotar más, pero hicimos un buen trabajo. Los extremos fueron fundamentales, estábamos tranquilos. Ganar acá no es fácil, Pasto tiene un buen equipo", añadió.

Respecto a que solo se marcó un gol, Gamero piensa que lo importante fue ganar el primer encuentro, lo demás irá llegando partido tras partido con más calma mientras que se acoplan los nuevos jugadores con la plantilla que ya estaba.

"Tuvimos las opciones y no concretamos, hay que trabajar en esa parte, para que en los próximos partidos hagamos más goles. Se debe darle méritos a Pasto porque se defendió bien", concluyó.

El segundo encuentro de Millonarios en esta liga colombiana será el próximo martes 25 de enero ante el Bucaramanga.