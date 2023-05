"Me voy tranquilo": Gamero se conformó con el empate en Medellín y halagó al DT rival

Iniciaron los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2023.1, y por el grupo B, Independiente Medellín recibió a Millonarios en el Atanasio Girardot, el cual resultó un partido de ida y vuelta el cual arrojó un 2-2 que le es más favorable a los Azules.

Y es que no solo se trata de conseguir un punto como visitante, sino que, desde ya se empieza a marcar una diferencia con el rival de turno, pues Millonarios le gana -parcialmente- la posición al DIM por el 'punto invisible'.

Vea también: Medellín rescató un empate ante Millonarios en el inicio de los cuadrangulares

Así -pese a que Millonarios pudo ganar el partido y planteó un partido para llevarse al victoria-, Alberto Gamero atendió a la prensa una vez terminado el duelo, y ofreció su punto de vista acerca del duelo entre Poderosos y Embajadores.

Declaraciones de Alberto Gamero tras Independiente Medellín vs Millonarios - fecha 1 cuadrangulares

"En el juego me voy tranquilo porque el partido salió como lo planeamos. Lo de buscar el arco contrario, Medellín también lo hizo, y mucho más con el juego directo, pero supimos controlar eso y tuvimos el balón", afirmó de entrada Gamero ante los medios.

No obstante, el entrenador de Millonarios reveló que "nos sorprendió un poco cuando nos sale en el tres al fondo de ellos, pero reubicamos rápido y los vigilamos bien con la presión alta", afirmando que sus dirigidos supieron reaccionar ante la sorpresa generada por el DIM.

Le puede interesar: [Video] El error de la defensa del Medellín en el gol de Millonarios

Por último, Alberto Gamero no paso por alto un halago para el DT rival, pues confesó que: "del profe (Sebastián) Botero no me sorprende, me gusta la idea que tiene, de un fútbol ofensivo, vertical y por momentos con posesión de balón y de encontrar variantes".