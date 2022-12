"Me voy tranquilo y contento": David González aplaudió el empate del DIM ante Pereira

Independiente Medellín recibió a Deportivo Pereira por la final de ida de la Liga Betplay 2022-2, siendo un duelo en el cual se presentaron dos equipos con mucha gallardía y que en todo momento fueron en búsqueda de los tres puntos. No obstante, no se pudo pasar del 1-1 que deja abierta la serie.

Así, al final del compromiso los dos entrenadores atendieron a la prensa y dieron a conocer las sensaciones que les generó el duelo; siendo David González quien aplaudió a sus dirigidos, pese a que la afición se fue inconforme con el punto conseguido.

Independiente Medellín: declaraciones de David González tras la ida de la final con Pereira

"Mas allá de las actuación de un arquero (Harlem Castillo) y de los goles que pudieron haber sido y no fueron, no creo que nos haya faltado nada más, el partido que vi hoy (domingo) es de los mejores partidos que hemos jugado", afirmó de entrada David González, quien se mostró tranquilo de cara al duelo de vuelta.

Además, el entrenador del Rojo de la Montaña confesó: "Me voy tranquilo y contento por lo que los jugadores mostraron en la cancha, y las oportunidades de gol que crearon ante un rival que no está aquí por suerte ni porque nadie le regaló nada", siendo conocedor de que en la grama del Hernán Ramírez Villegas está abierta la posibilidad para ser campeón.

"Al terminar el partido en Pasto me preguntaron qué rival prefería en la final y yo dije el más fuerte y definitivamente es el más fuerte, y me encanta; me encanta que haya un partido así, que incluso con el resultado así, para el partido del miércoles que va a ser espectacular", confirmó González, quien e paso aplaudió a su rival de turno.

Ahora, con la vuelta de la gran final de frente, David González dio luces de cómo afrontar el duelo, pues "a lo largo del torneo se ha visto que afuera también hemos tratado de jugar lo mismo, vamos a hacer lo que siempre hacemos y estamos convencidos que así vamos a salir adelante".

Cabe recordar que Independiente Medellín está persiguiendo su séptima estrella, por la cual lleva esperando seis años y medio, teniendo en cuenta que su último título liguero fue en el apertura de 2016.