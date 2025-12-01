Actualizado:
Medellín, a por la épica: el Poderoso, mediante un milagro, busca la final
El equipo antioqueño buscará ganar su primer partido en cuadrangulares para seguir con vida.
Independiente Medellín atraviesa uno de sus momentos más tensos del semestre. La presión, esa misma que nació por ser uno de los favoritos, terminó jugando en contra para el poderoso que apenas suma 1 punto de 9 posibles en el grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y hoy aparece como una de los grandes decepciones de la fase semifinal.
La sensación de superioridad que traía el equipo se desvaneció rápido y con ella, la ventaja del punto invisible, que ya no representa ningún colchón. El DIM está obligado a ganar todos los partidos que le quedan e incluso, rezar por tropiezos ajenos. El margen es mínimo, pero no inexistente.
Una situación límite que Medellín ya vivió antes
Aunque el presente parezca oscuro, no es territorio desconocido para el rojo antioqueño. Ya hubo un momento, muy similar, en el que todo parecía perdido y terminó en una clasificación épica. Fue en la Copa Libertadores 2005, un recuerdo que hoy toma fuerza entre los hinchas y sirve como recordatorio de que este equipo sabe levantarse.
En aquel torneo, el DIM arrancó la fase de grupos de forma preocupante:
• Empate 2-2 en casa ante Atlético Paranaense.
• Derrota 1-0 frente al América de Cali.
• Derrota 3-2 contra Libertad en Paraguay.
Un solo punto en la primera vuelta, exactamente el mismo escenario que hoy lo tiene al borde de la eliminación. Pero entonces llegó la reacción que nadie veía venir.
La resurrección del 2005: tres triunfos que salvaron al DIM
El Medellín respondió con autoridad . Primero derrotó 4-2 a Libertad en el Atanasio Girardot, luego venció 2-0 al América, y finalmente firmó una victoria inolvidable en Curitiba, 0-4 contra Atlético Paranaense, una de las gestas internacionales más recordadas del club.
Aquel sprint final fue suficiente para terminar líder de su grupo, con 10 puntos y +6 de diferencia de gol. Después, el equipo cayó frente a Banfield en octavos, pero la clasificación ya estaba inscrita como un acto de carácter, resiliencia y resistencia.
Medellín, a echar mano de su historia para creer
Hoy, exactamente dos décadas después, la exigencia es similar, ganar todo, jugar sin margen de error y aferrarse a la ilusión de un equipo que tiene de donde agarrarse para soñar. La historia demuestra que Medellín sabe levantarse.
Si bien el equipo puede apelar a la épica y ganar todos sus partidos no depende de si mismo, en este momento necesita los 9 puntos y que América le ayude con Junior quitándole puntos en su partido para que el conjunto barranquillero no supere los 10, que sería lo máximo que podría hacer el DIM.
