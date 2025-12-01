Medellín, a por la épica: el Poderoso, mediante un milagro, busca la final

Una situación límite que Medellín ya vivió antes

Aunque el presente parezca oscuro, no es territorio desconocido para el rojo antioqueño. Ya hubo un momento, muy similar, en el que todo parecía perdido y terminó en una clasificación épica. Fue en la Copa Libertadores 2005, un recuerdo que hoy toma fuerza entre los hinchas y sirve como recordatorio de que este equipo sabe levantarse.

En aquel torneo, el DIM arrancó la fase de grupos de forma preocupante:

• Empate 2-2 en casa ante Atlético Paranaense.

• Derrota 1-0 frente al América de Cali.

• Derrota 3-2 contra Libertad en Paraguay.

Un solo punto en la primera vuelta, exactamente el mismo escenario que hoy lo tiene al borde de la eliminación. Pero entonces llegó la reacción que nadie veía venir.

La resurrección del 2005: tres triunfos que salvaron al DIM

El Medellín respondió con autoridad . Primero derrotó 4-2 a Libertad en el Atanasio Girardot, luego venció 2-0 al América, y finalmente firmó una victoria inolvidable en Curitiba, 0-4 contra Atlético Paranaense, una de las gestas internacionales más recordadas del club.

Aquel sprint final fue suficiente para terminar líder de su grupo, con 10 puntos y +6 de diferencia de gol. Después, el equipo cayó frente a Banfield en octavos, pero la clasificación ya estaba inscrita como un acto de carácter, resiliencia y resistencia.