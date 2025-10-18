Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 08:43
Medellín advierte a Santa Fe y plantea objetivos: "es una final"
Medellín se pondrá al día en el calendario enfrentando a Santa Fe este lunes 20 de octubre.
Deportivo Independiente Medellín se ratificó como uno de los equipos con mejor rendimiento en la Liga BetPlay al derrotar en la fecha 16 a Fortaleza CEIF en condición de local con marcador de 3-1.
Con la victoria, el equipo 'poderoso' llegó a 30 puntos para convertirse en líder parcial del certamen y quedar virtualmente clasificado a los cuadrangulares semifinales.
Al término del partido, el entrenador Alejandro Restrepo se mostró complacido por el rendimiento de sus dirigidos, pero también explicó que para la recta final del campeonato espera contar con la totalidad de su plantel en buen nivel.
"Sin lugar a duda es importante (recuperar jugadores) a los Diego, Chino y todos los que no han podido jugar. Todos nos han dado alegrías, estamos ocupados entre todos en que mejoren su nivel deportivo y físico y que lo mantengan. Cuando un jugador no juega no es por que esté mal es una decisión del entrenador", dijo.
Una final contra Santa Fe
A pesar de estar virtualmente clasificado, Restrepo no se confía y aseguró que el partido de este lunes contra Independiente Santa Fe, el cual está pendiente de la fecha 14 de la Liga BetPlay, será una final y servirá para asegurar el boleto a la siguiente ronda.
"Subir los niveles de cara a las finales. Tenemos una semifinal de Copa que se va a juntar con el inicio de los cuadrangulares. Necesitamos bien a todos. Estamos clasificados virtualmente, pero el lunes para nosotros es una final, es la búsqueda para sellar la clasificación", afirmó.
Finalmente, Alejandro Restrepo le dio importancia a la tabla de la reclasificación, ante la posibilidad de asegurar un boleto a un certamen internacional en 2026.
"No hay que dejar de lado la tabla de la reclasificación que al final del año da una oportunidad de torneo internacional", explicó.
Fuente
Antena 2