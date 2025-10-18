Medellín advierte a Santa Fe y plantea objetivos: "es una final"

Una final contra Santa Fe

A pesar de estar virtualmente clasificado, Restrepo no se confía y aseguró que el partido de este lunes contra Independiente Santa Fe, el cual está pendiente de la fecha 14 de la Liga BetPlay, será una final y servirá para asegurar el boleto a la siguiente ronda.

"Subir los niveles de cara a las finales. Tenemos una semifinal de Copa que se va a juntar con el inicio de los cuadrangulares. Necesitamos bien a todos. Estamos clasificados virtualmente, pero el lunes para nosotros es una final, es la búsqueda para sellar la clasificación", afirmó.

Finalmente, Alejandro Restrepo le dio importancia a la tabla de la reclasificación, ante la posibilidad de asegurar un boleto a un certamen internacional en 2026.

"No hay que dejar de lado la tabla de la reclasificación que al final del año da una oportunidad de torneo internacional", explicó.