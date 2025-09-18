Medellín anunció contratación hasta 2029: se quedó con 'joya' del FPC

El Fútbol Profesional Colombiano y la Liga BetPlay no dejan de dar sorpresas en el transcurso del semestre de clausura, no solo por los resultados que se fueron presentando en el transcurso de las 11 primeras fechas de la competencia, sino también por los movimientos de las plantillas que se han venido dando dentro de las plantillas.

Las salidas de directores técnicos han reinado en el transcurso del certamen, dejando a grandes clubes sin estratega, tal como es el caso de Millonarios, Nacional y América, pero la incorporación de jugadores se ha hecho presente y uno de los actuales protagonistas es Independiente Medellín, el cual se encargó de renovar a Halam Loboa.

Le puede interesar: Dimayor contra las cuerdas: reunión fallida para el futuro de la Liga

Medellín se refuerza con promesa del FPC hasta 2029

El 'poderoso de la montaña' ha venido de menos a más en el presente semestre deportivo desde que cayó en la gran final del torneo de apertura contra Santa Fe. El equipo de Alejandro Restrepo ha venido sumando buenos resultados que le permiten estar de manera parcial dentro de los 8 mejores y clasificados a los cuadrangulares finales de la competencia.

A este gran momento que viven los hinchas se suma también una noticia que beneficiará al club en el futuro, ya que al proyecto al que están apuntando las directivas de la institución trae consigo el apoyo a las jóvenes figuras como Halam Loboa, formado en la cantera y con el cual se tenía presupuestado contar con él hasta 2027.