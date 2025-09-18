Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 22:13
Medellín anunció contratación hasta 2029: se quedó con 'joya' del FPC
Independiente Medellín sorprende anunciando la incorporación de una joya del FPC hasta 2029.
El Fútbol Profesional Colombiano y la Liga BetPlay no dejan de dar sorpresas en el transcurso del semestre de clausura, no solo por los resultados que se fueron presentando en el transcurso de las 11 primeras fechas de la competencia, sino también por los movimientos de las plantillas que se han venido dando dentro de las plantillas.
Las salidas de directores técnicos han reinado en el transcurso del certamen, dejando a grandes clubes sin estratega, tal como es el caso de Millonarios, Nacional y América, pero la incorporación de jugadores se ha hecho presente y uno de los actuales protagonistas es Independiente Medellín, el cual se encargó de renovar a Halam Loboa.
Medellín se refuerza con promesa del FPC hasta 2029
El 'poderoso de la montaña' ha venido de menos a más en el presente semestre deportivo desde que cayó en la gran final del torneo de apertura contra Santa Fe. El equipo de Alejandro Restrepo ha venido sumando buenos resultados que le permiten estar de manera parcial dentro de los 8 mejores y clasificados a los cuadrangulares finales de la competencia.
A este gran momento que viven los hinchas se suma también una noticia que beneficiará al club en el futuro, ya que al proyecto al que están apuntando las directivas de la institución trae consigo el apoyo a las jóvenes figuras como Halam Loboa, formado en la cantera y con el cual se tenía presupuestado contar con él hasta 2027.
Sin embargo, recientemente se comenzó a trabajar en la reestructuración y fortalecimiento de la plantilla, por lo que el gran proceso que ha llevado a cabo Halam Loboa fue recompensado con una renovación de su contrato hasta 2029, tal como lo dio a conocer el equipo a través de un comunicado oficial a través de sus redes sociales.
[✍️🔴🔵] Halam Loboa, Poderoso hasta el 2029— DIM (@DIM_Oficial) September 18, 2025
Lee la nota completa acá 👉🏻 https://t.co/vW5NPD92ZV pic.twitter.com/Tgf2BgnsMN
¿Cómo le ha ido a Halam Loboa en con Medellín?
El mediocampista de 19 años se formó en la cantera del 'poderoso de la montaña' y debutó como futbolista profesional a inicios de la temporada 2025, lo que le ha permitido sumar un total de 15 partidos, más de 800 minutos dentro del terreno de juego.
