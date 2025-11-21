Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 21:06
Medellín anunció el estadio donde jugará las últimas fechas de cuadrangulares
El equipo 'poderoso de la montaña' viene de perder ante Junior por la mínima diferencia.
El Deportivo Independiente Medellín no empezó de la mejor manera los cuadrangulares en la presente edición de la Liga BetPlay, el equipo rojo de Antioquia cayó por 1-0 ante Junior de Barranquilla en condición de visitante, duelo donde además sufrió la baja del arquero Washington Aguerre por una luxación de hombro.
El conjunto 'poderoso de la montaña’ (que no podrá tener durante tres fechas al técnico Alejandro Restrepo por una sanción de la Dimayor luego de ser expulsado en el juego ante Junior), ha recibido una buena noticia en medio de estos días negativos.
La Alcaldía de Medellín le ayuda al ‘poderoso’
Recientemente, el equipo rojo de Antioquia dio a conocer a través de un comunicado que gracias a la Alcaldía de Medellín y la gestión con el empresario organizador, el Estadio Atanasio Girardot podrá estar disponible para todos los tres partidos de cuadrangulares que el equipo dispute en condición de local.
Había dudas con la presencia del Medellín en el Atanasio Girardot por el concierto que el reguetonero J Balvin tiene programado para el sábado 29 de noviembre, sin embargo, esa inquietud llegó a su final con el comunicado del conjunto antioqueño, que aprovechó para ofrecer paquetes a los abonados y también a los demás aficionados que quieran asistir a los compromisos.
[🤩🔴🔵] ¡Jugaremos todos los partidos del cuadrangular en el Atanasio! https://t.co/x9zaKCGy8A— DIM (@DIM_Oficial) November 21, 2025
El calendario del Medellín en los cuadrangulares
Luego de la derrota ante Junior, el equipo ‘poderoso de la montaña’ buscará reivindicarse en condición de local, afrontando el clásico paisa este domingo 23 de noviembre por la fecha 2 de los cuadrangulares.
Para la tercera fecha el Medellín tendrá que jugar de visitante contra el América de Cali el próximo jueves 27 de noviembre, para la siguiente jornada se verá las caras nuevamente con el cuadro escarlata, pero esta vez en el Atanasio Girardot el lunes 1 de diciembre.
Ya en el remate final de esta fase del campeonato, por la fecha 5 habrá nuevamente clásico ante Nacional, juego programado para el jueves 4 de diciembre, donde le cuadro ‘verdolaga jugará de loca; duelo previo al compromiso entre Medellín (de local) y el Junior, el cual todavía no tiene fecha oficial.
