Medellín anunció el estadio donde jugará las últimas fechas de cuadrangulares

El Deportivo Independiente Medellín no empezó de la mejor manera los cuadrangulares en la presente edición de la Liga BetPlay, el equipo rojo de Antioquia cayó por 1-0 ante Junior de Barranquilla en condición de visitante, duelo donde además sufrió la baja del arquero Washington Aguerre por una luxación de hombro.

El conjunto 'poderoso de la montaña’ (que no podrá tener durante tres fechas al técnico Alejandro Restrepo por una sanción de la Dimayor luego de ser expulsado en el juego ante Junior), ha recibido una buena noticia en medio de estos días negativos.

