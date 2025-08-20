Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 16:16
Medellín celebra: cerca de lograr objetivo en la Liga BetPlay
Medellín ha sido gran protagonista de la Liga BetPlay en 2025.
Deportivo Independiente Medellín ha recuperado terreno en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025, después de haber tenido un irregular inicio con un empate y dos derrotas.
Los dirigidos por Alejandro Restrepo se sacudieron de los malos resultados y actualmente contabilizan cuatro victorias de manera consecutiva, que le han permitido llegar a 13 puntos para ubicarse en la tercera posición del campeonato.
Medellín está cerca de objetivo
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el año, el hecho de haber sido finalista en el primer semestre y la recuperación demostrada en la segunda mitad de 2025 ha puesto a Deportivo Independiente Medellín muy cerca de uno de sus objetivos.
Actualmente, el conjunto 'poderoso' está en la segunda posición de la tabla de la reclasificación con 60 puntos, por lo que se estaría quedando con un boleto a la Copa Conmebol Libertadores de 2026.
El líder del escalafón es Independiente Santa Fe, pero por haber sido campeón del primer semestre, no es tenido en cuenta en el ranking.
A pesar de que todavía faltan muchas jornadas en la Liga BetPlay, los puntos con los que cuenta Medellín le permiten ilusionarse con volver a un certamen internacional en la temporada 2026.
Tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay
1. Independiente Santa Fe - 61 puntos (Copa Libertadores por ser campeón del primer semestre)
2. Independiente Medellín - 60 puntos (Copa Libertadores)
3. Deportes Tolima - 57 puntos (Copa Libertadores)
4. Atlético Nacional - 55 puntos (Copa Sudamericana)
5. Junior - 55 puntos (Copa Sudamericana)
6. América de Cali - 52 puntos (Copa Sudamericana)
7. Millonarios - 48 puntos(Copa Sudamericana)
8. Deportivo Pereira - 39 puntos
9. Once Caldas - 39 puntos
10. Atlético Bucaramanga - 36 puntos
11. Alianza FC - 35 puntos
12. Deportivo Pasto - 34 puntos
13. Deportivo Cali - 33 puntos
14. Llaneros - 31 puntos
15. Fortaleza - 31 puntos
16. Águilas Doradas - 28 puntos
17. Envigado - 27 puntos
18. Boyacá Chicó - 20 puntos
19. La Equidad - 19 puntos
20. Unión Magdalena - 16 puntos
Fuente
Antena 2