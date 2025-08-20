Medellín celebra: cerca de lograr objetivo en la Liga BetPlay

Medellín está cerca de objetivo

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el año, el hecho de haber sido finalista en el primer semestre y la recuperación demostrada en la segunda mitad de 2025 ha puesto a Deportivo Independiente Medellín muy cerca de uno de sus objetivos.

Actualmente, el conjunto 'poderoso' está en la segunda posición de la tabla de la reclasificación con 60 puntos, por lo que se estaría quedando con un boleto a la Copa Conmebol Libertadores de 2026.

El líder del escalafón es Independiente Santa Fe, pero por haber sido campeón del primer semestre, no es tenido en cuenta en el ranking.

A pesar de que todavía faltan muchas jornadas en la Liga BetPlay, los puntos con los que cuenta Medellín le permiten ilusionarse con volver a un certamen internacional en la temporada 2026.