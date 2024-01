Medellín con poca esperanza: se complican dos renovaciones fundamentales

Alfredo Arias no tiene para nada fácil el 2024 con el Deportivo Independiente Medellín por las renovaciones que se han visto truncadas. Por pedido de Daniel Torres, no se llegó a un acuerdo que pactara la continuidad del volante de marca y capitán de la institución, poniendo su rumbo a Bogotá. Así como Daniel hay dos jugadores que todavía no definen su continuidad de la institución.

El proyecto en el 2024 viene cargado de experimentados como José Manuel Aja, Pablo Lima y Jhon Vásquez, procedentes de Santa Fe, La Equidad y Deportivo Cali respectivamente. Además, la juventud de Kener Valencia que salió del Deportivo Pereira para firmar con el actual subcampeón de Colombia. Las bajas confirmadas son más y sensibles como Daniel Torres, Joaquín Varela, Andrés Ricaurte y Andrés Mosquera Marmolejo, por mencionar algunas.

A esa gran cantidad de bajas, se le puede unir Andrés Felipe Ibargüen y Déinner Quiñones. De acuerdo con el periodista deportivo de Win Sports, Óscar Tobón, Medellín busca arreglar la situación contractual con Andrés y Déinner, algo que no se ve sencillo, pues, según Tobón, con ninguno se ha llegado a acuerdos y parecen más distantes que cercanos.

Desde que finalizó la pasada Liga BetPlay 2023-II, el nombre de Andrés Felipe Ibargüen se fue alejando de Medellín. Las lesiones le mermaron la continuidad. Aunque todavía tiene contrato vigente, la decisión de la institución parece ser de cortar el vínculo laboral. Lejos de sus mejores registros en Deportes Tolima o Nacional, solo ha disputado 34 juegos y marcó un gol, justamente en la Copa Libertadores.

En el caso de Déinner Quiñones, tampoco ha jugado mucho en el Deportivo Independiente Medellín, pero, prescindir de los dos, sería quedarse sin extremos. La afición ha dejado comentarios positivos para que Quiñones logre arreglar con el equipo y pueda continuar para el 2024, especialmente, sabiendo que se juegan Copa Sudamericana.