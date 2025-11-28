Medellín ‘culpó’ a la DIMAYOR en cuadrangulares: “Así es nuestro fútbol”

Este jueves 27 de noviembre se jugó la tercera fecha del Grupo A en el cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay 2025-II. El Deportivo Independiente Medellín tuvo una gran fase regular obteniendo el liderato, y, además, manteniéndose como el mejor equipo del año, pero la mala costumbre en fases finales vuelve a sentar la realidad del cuadro antioqueño.

Los cuadrangulares más recientes no le han dado la mano a Medellín. Si bien logra sellar clasificaciones a las finales, ha perdido las últimas definiciones del título frente a Santa Fe, Junior y Deportivo Pereira. En esta presente Liga BetPlay, lideraron toda la fase todos contra todos, pero se estancaron en las finales.

Medellín esperaba reaccionar tras una derrota y un empate en las primeras dos fechas. Sin embargo, perdió contra América de Cali en el Pascual Guerrero y ahora está en el fondo de la tabla con solo un punto. Aunque son los jugadores los que proponen en los partidos, Daniel Londoño sacó el paraguas y le echó la responsabilidad a la DIMAYOR.

¿LA CULPA DEL MAL CUADRANGULAR DEL MEDELLÍN ES DE LA DIMAYOR?

El sistema de la Liga BetPlay cuenta con 20 fechas en la fase regular y cuadrangulares semifinales. Clasifican ocho equipos a las fases finales, por lo cual, hasta el octavo puede aguarle la fiesta al líder. De hecho, eso fue lo que pasó con el América que clasificó como último en la tabla de posiciones y superó al primero, Deportivo Independiente Medellín.

Después del partido en el Estadio Pascual Guerrero, Daniel Londoño dio declaraciones en zona mixta en donde sacó al Medellín de toda responsabilidad y le achacó este mal momento en los cuadrangulares a la DIMAYOR. El hecho que el octavo termine siendo el campeón y no se dé un premio al líder es lo que pone en discusión el defensor central.

Medellín no ha hecho lo que se le pide y son los jugadores los que deben sacar la cara en un estadio de fútbol. Daniel Londoño afirmó que, “es simple y sencillo. Nuestro fútbol es así. Es una de las razones por las cuales no siempre vamos a los torneos internacionales con los mejores equipos del año. Muchas veces el campeón no es el equipo que mejor juega o mejor hace las cosas y eso convierte que cualquiera de los ocho equipos sea merecedor del título. No le quito esfuerzo a ninguno, pero creo que nuestro fútbol es así”.