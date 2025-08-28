Medellín dio un golpazo en Palmaseca y derrotó al Cali

La noche en Palmaseca estuvo marcada por dolor y tensión. El partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II, debía iniciar a las 8:30 p. m., pero comenzó veinte minutos más tarde. La razón fue la muerte de un hincha azucarero, arrollado en medio del recibimiento al bus del equipo local. Ganó 3-1 el Poderoso.

En medio del caos, Medellín tendió una mano solidaria: prestó su bus al Cali para que la plantilla pudiera llegar al estadio. Fue un gesto poco común en un contexto de rivalidad deportiva. Con ese telón de fondo, los equipos saltaron a la cancha.

El desarrollo del partido no fue menos accidentado. A los 39 minutos del primer tiempo, Fabián Castillo fue expulsado en el cuadro vallecaucano, lo que condicionó todo el planteamiento de Alberto Gamero. Cali quedó con uno menos y el Medellín, paciente, empezó a mover sus fichas para golpear en el complemento.

El premio a la insistencia del poderoso llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Baldomero Perlaza rompió la paridad al 48 y, como si el golpe no fuera suficiente, Francisco Fydriszwski amplió la ventaja cuatro minutos después. El marcador de 0-2 parecía sentenciar la noche.