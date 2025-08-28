Actualizado:
Medellín dio un golpazo en Palmaseca y derrotó al Cali
El Poderoso se encamina a ser uno de los animadores de los cuadrangulares semifinales de Liga Betplay.
La noche en Palmaseca estuvo marcada por dolor y tensión. El partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II, debía iniciar a las 8:30 p. m., pero comenzó veinte minutos más tarde. La razón fue la muerte de un hincha azucarero, arrollado en medio del recibimiento al bus del equipo local. Ganó 3-1 el Poderoso.
En medio del caos, Medellín tendió una mano solidaria: prestó su bus al Cali para que la plantilla pudiera llegar al estadio. Fue un gesto poco común en un contexto de rivalidad deportiva. Con ese telón de fondo, los equipos saltaron a la cancha.
El desarrollo del partido no fue menos accidentado. A los 39 minutos del primer tiempo, Fabián Castillo fue expulsado en el cuadro vallecaucano, lo que condicionó todo el planteamiento de Alberto Gamero. Cali quedó con uno menos y el Medellín, paciente, empezó a mover sus fichas para golpear en el complemento.
El premio a la insistencia del poderoso llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Baldomero Perlaza rompió la paridad al 48 y, como si el golpe no fuera suficiente, Francisco Fydriszwski amplió la ventaja cuatro minutos después. El marcador de 0-2 parecía sentenciar la noche.
Sin embargo, el Cali no bajó los brazos. Empujado por su gente, consiguió un penalti que Avilés Hurtado transformó en gol al minuto 83. El grito de esperanza retumbó en Palmaseca y se encendió la ilusión del empate, a pesar de estar en inferioridad numérica.
Pero la última palabra fue del Medellín. En la agonía del partido, Luis Fernando 'Chino' Sandoval sentenció el 1-3 definitivo.
Próximos partidos de Cali y Medellín
Con este 1-3 en favor del Medellín, los Poderosos se ubicaron segundos en la tabla de posiciones con 19 puntos, mientras que Cali aparece en la duodécima posición con apenas 10 unidades.
Se viene la jornada de clásicos, pues en la fecha 10, Deportivo Cali visitará el domingo 7 de septiembre a América en el Pascual (4:10 p. m.), mientras que Independiente Medellín recibirá a Atlético Nacional ese mismo día a las 6:20 de la tarde.
