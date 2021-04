Medellín empató con Alianza Petrolera y complicó sus aspiraciones en la liga

En el estadio Atanasio Girardot se daba inicio a la fecha 18 de la Liga Betplay, donde Independiente Medellín recibía a Alianza Petrolera, con la intención de sumar de a tres puntos para no despedirse de las posibilidades de quedar entre los ocho mejores y avanzar en el campeonato colombiano.

Con las anotaciones de Javier Reina (9) y Matías Mier (43), el ‘Poderoso’ empató 2-2 con el equipo 'petrolero'. En el cuadro visitante logró marcar Edwin Torres (14) y el empate lo consiguió por intermedio de un gol en contra de Andrés Cadavid (88)

El primer tiempo entre los paisas y barranqueños inició movido luego que el volante 10 del ‘DIM’, Javier Reina, logró abrir el marcador a los nueve minutos, gracias a un potente remate desde mitad de cancha con su pierna izquierda que logró vencer al portero guatemalteco, Ricardo Jerez, y de esta manera puso el 1-0 en el marcador a favor de los dirigido por Hernán Darío Gómez.

No obstante, Alianza Petrolera no bajó los brazos y a los 14 minutos de la parte inicial, Torres empató el marcador. Luego que su compañero Leonardo Saldaña, quien desde la parte derecha del elenco ‘Petrolero’, envió un centro perfecto para que Edwin se levantara, ganándole la posición al central Andrés Cadavid y con un cabezazo pusiera el 1-1 en el Atanasio Girardot.

A pesar del empate, Medellín sabía que necesitaba los tres puntos y por intermedio del uruguayo Mier faltando poco para acabarse los 45 minutos iniciales, sacó un latigazo con su pierna izquierda, donde puso el 2-1 para dejar ganador al cuadro paisa.

Ya en el segundo tiempo, Alianza Petrolera planteaba un mejor juego, pero la falta de definición no le permitían empatar el compromiso, a pesar de las claras opciones de gol que generaba el equipo dirigido por Dayron Montesino. No obstante, en un par de ocasiones, el arquero del cuadro local, Andrés Marmolejo fue el verdugo de los 'aurinegros', debido a que no permitía que su arco cayera nuevamente.

Y es que las intenciones de Alianza Petrolera no se perdieron y al final dieron resultados. Ya en los minutos finales del compromiso el gol en contra del capitán del Medellín, Andrés Cadavid hicieron que el elenco de 'Bolillo' terminara empatando 2-2 y por ende, perdiera la oportunidad de irse asegurando en los ocho mejores del FPC.

En la última fecha de la Liga Betplay, el 'DIM' se cruza ante Once Caldas, mientras que Alianza termina ante Envigado.