Medellín y América siguen con vida; posiciones Cuadrangular A tras fecha 4

Tabla de posiciones del Cuadrangular A tras la fecha 4:

En el otro partido del grupo se enfrentaron Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, duelo donde el conjunto ‘tiburón’ remontó y se llevó el triunfo por 2-1 con gol en los instantes finales del compromiso, resultado que dejó al equipo de Alfredo Arias líder de la zona, la cual se encuentra actualmente así:

1. Junior | 8 puntos (+2 en diferencia de gol)

2. América de Cali | 5 puntos (0 en diferencia de gol)

3. Atlético Nacional | 5 puntos (0 en diferencia de gol)

4. Independiente Medellín | 2 puntos (-2 en diferencia de gol).