Medellín enciende las alarmas por grave lesión: No volvería en 2025
Se conoció una desgarradora imagen de una figura de Independiente Medellín que se perdería el resto del 2025.
La fecha 10 de la Liga BetPlay trajo consigo varias sorpresas en cuanto a goles, resultados y movimiento en la tabla de posiciones. Dos de los principales protagonistas fueron Independiente Medellín y Atlético Nacional, quienes empataron con lluvia de goles en el Estadio Atanasio Girardot.
El marcador dejó grandes sensaciones con un 3-3 en el marcador, pero también dejó una imagen bastante desalentadora con una de las que fue una principal figura en el equipo de Alejandro Restrepo. José Luis Chunga, guardameta de 34 años, fue visto en el Atanasio durante el clásico paisa todavía con muletas tras más de un año de inactividad.
José Luis Chunga parece que no regresará a Medellín en 2025
La lucha por la clasificación a la siguiente ronda de la Liga BetPlay sigue vigente y uno de los mejores posicionados en este momento es el 'poderoso de la montaña', el cual se ha sabido reponer de buena manera tras perder la final del semestre de apertura contra Independiente Santa Fe.
El equipo comandado por Alejandro Restrepo se encuentra en las primeras posiciones de la tabla, pero el panorama se empieza a complicar cada vez más, en especial por la falta de jugadores a causa de distintas lesiones. En su momento una de las principales preocupaciones fue Washington Aguerre, pero otro de los protagonistas fue José Luis Chunga, de quien se esperaba su regreso en la temporada 2025, pero todo parece indicar que se postergaría por más tiempo su incorporación.
Chunga completa más de año y medio sin disputar un partido oficial tras sufrir la tendinitis que lo ha mantenido alejado de las competencias. Verlo en muletas durante el clásico deja un parte bastante desalentador para los fanáticos, directivas y cuerpo técnico, ya que se está desperdiciando su potencial y también la parte económica juega una mala pasada, ya que tendrán que seguir contando con él hasta junio de 2026.
🚨 Las condiciones de José Luis Chunga (33)🚑. pic.twitter.com/n0elUfGKYW— 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) September 8, 2025
¿Cómo le ha ido a José Luis Chunga en Independiente Medellín?
El portero barranquillero de 34 años arribó al 'poderoso de la montaña' en el semestre de clausura de la temporada 2023 cuando llegó desde Alianza. Desde entonces solamente pudo disputar 22 partidos en los cuales sumó 1.935 minutos dentro del terreno de juego y recibió 20 goles.
