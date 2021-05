¿Medellín estaría buscando la salida de James Sánchez?

En Medellín día tras día se conocen noticias sobre las posibles altas y bajas que habrá en el equipo para el segundo semestre del 2021. El estratega Hernán Darío Gómez no quedó conforme con lo que el ‘DIM’ mostró en el todos contra todos, por lo que ya se empezó a mover para reestructurar la nómina que tiene en estos momentos.

A pesar que aún no se oficializa ninguna llegada o salida, se ha rumorado a través de las redes sociales que uno de los jugadores que podría abandonar el conjunto ‘Poderoso’ es James Sánchez, quien habría manifestado su inconformidad por no ser tenido en cuenta como se lo esperaba cuando arribo a la capital antioqueña.

Según se conoció en el programa CaféGol, el ex Junior de Barranquilla estaría en la lista de los que salen este semestre, a pesar que su vínculo con el Medellín finaliza en diciembre del presente año. Hay que recordar que James Sánchez en la presente temporada alcanzó a disputar 12 partidos en la Liga Betplay y tres en la Copa Betplay, donde no logró anotar ningún gol y además, su presencia no fue tan relevante como se esperaba.

Habrá que esperar la decisión que tome el cuerpo técnico y directivos, ya que hace unos días se conoció que otro de los que podría salir es el capitán y referente de la zaga, Andrés Felipe Cadavid, quien no ha llegado a un acuerdo con la junta directiva para reducir su salario, por lo cual, uno de los que podría reemplazar al zaguero es Jaime Giraldo, quien ha jugado en las categorías inferiores del equipo, además de hacerlo en la plantilla principal, y que es del gusto de ‘Bolillo’.

Mientras tanto, Medellín sigue preparándose para poder entrar a las fiestas finales del 2021, donde deberá dejar atrás la mala campaña realizada, ya que las lesiones y el contagio del Covid-19 en gran parte de su plantilla de jugadores e incluido el ‘Bolillo’ Gómez, no pudieron afrontar los compromisos del campeonato colombiano como se había presupuestado desde la llegada del estratega.