Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 19:25
Medellín explotó; fuerte reclamo y exigencia a Comisión Arbitral y Comité Disciplinario
El equipo antioqueño se quejó por algunas decisiones de los árbitros en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
Deportivo Independiente Medellín explotó este sábado 29 de noviembre antes de enfrentar a América de Cali en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al publicar un comunicado en el que expreso su inconformismo con algunas decisiones arbitrales.
"El Deportivo Independiente Medellín informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a toda su afición que ha presentado quejas formales ante la Comisión Arbitral y el Comité Disciplinario del Campeonato, debido a una serie de decisiones que han perjudicado de manera reiterada al equipo en las tres primeras fechas de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2025-II", señala la carta del conjunto antioqueño.
Desde Medellín se asegura que las supuestas equivocaciones no son "hechos aislados", ya que las determinaciones han "afectado directamente el desarrollo y el resultado de los partidos".
En la comunicación, Medellín describe cuatro situaciones que han registrado en los partidos contra Junior, Atlético Nacional y América de Cali por las fechas 1, 2 y 3 de los cuadrangulares, que supuestamente habrían afectado el rendimiento del cuadro poderoso.
"Un claro agarrón de Didier Moreno en el área sobre Baldomero Perlaza en el juego ante Junior, que impidió una opción manifiesta de gol y que no fue sancionado ni revisado por el VAR.
La expulsión y posterior sanción al director técnico Alejandro Restrepo, basada en la simple expresión: 'no jodás, pítenme una'. Consideramos desproporcionado e injustificable que una frase de reclamo habitual en el contexto competitivo derive en una tarjeta roja y tres fechas de suspensión.
Un pisotón de Edwin Cardona sobre Daniel Londoño en el clásico contra Nacional, que no recibió sanción ni intervención del VAR, pese a tratarse de una acción evidente de juego brusco grave.
La omisión de una segunda tarjeta amarilla al jugador del América, Yojan Garcés, pese a una falta por uso indebido de los brazos, En contraste con sanciones aplicadas a nuestro jugador Kevin Mantilla en la primera tarjeta amarilla, por un acción mucho menos grave que la de Garcés que hubiera sido segunda amarilla y roja".
Finalmente, Medellín le solicitó a la Comisión Arbitral y el Comité Disciplinario del Campeonato "garantías formales y la designación de un veedor arbitral para los partidos restantes de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
Fuente
Antena 2