Medellín explotó; fuerte reclamo y exigencia a Comisión Arbitral y Comité Disciplinario

Deportivo Independiente Medellín explotó este sábado 29 de noviembre antes de enfrentar a América de Cali en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al publicar un comunicado en el que expreso su inconformismo con algunas decisiones arbitrales.

"El Deportivo Independiente Medellín informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a toda su afición que ha presentado quejas formales ante la Comisión Arbitral y el Comité Disciplinario del Campeonato, debido a una serie de decisiones que han perjudicado de manera reiterada al equipo en las tres primeras fechas de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2025-II", señala la carta del conjunto antioqueño.

Desde Medellín se asegura que las supuestas equivocaciones no son "hechos aislados", ya que las determinaciones han "afectado directamente el desarrollo y el resultado de los partidos".