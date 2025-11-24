Medellín lamenta el empate: “Si alguien mereció ganar hoy fuimos nosotros"

Tiberti: “Fue cuestión de centímetros… si alguien mereció ganar fue Medellín”

Lo primero que hizo Tiberti fue enviar un mensaje al fútbol formativo del club:

“Quería felicitar, en nombre de todos, al equipo sub 20 por el título. Es un orgullo para la institución”.

Después, se enfocó en la lectura del partido y en la sensación que reinó en el vestuario:

“Somos una de las delanteras más efectivas de la liga. Fue cuestión de centímetros que no hayamos marcado. El equipo lo hizo muy bien”.

El DIM tuvo varias aproximaciones claras pero la pelota no quiso entrar, algo que Tiberti consideró determinante en el trámite:

“Hoy era fundamental ganar, pero también no perderlo. Perder significaba prácticamente una eliminación. Si hay un equipo que mereció ganar hoy fue Medellín”.

Sobre la decisión de no arriesgar al “Polaco”

El asistente explicó por qué el cuerpo técnico decidió no exprimir al delantero estrella:

“Se tomó la decisión de cuidar al Polaco, tener el partido en equilibrio y no darle los 90 minutos”.

Además detalló parte del plan de juego para enfrentar a un Nacional que sorprendió por su postura cauta:

“Jarlan nos ayuda a acercar a los volantes, Berrío y Baldomero son llegadores. Buscábamos dominar el balón y que los interiores llegaran al área. León no podía quedar solo”.

Lo que viene: ir a Cali a ganar

Tiberti fue claro en el diagnóstico, al equipo le faltó calma en momentos clave y deberá corregir de cara al duelo en Cali.

“Lo que tenemos que hacer es ir a Cali y ganar. Podemos crecer en la conciencia de no perder balones en salida. Cuando tenemos el equipo hundido, hay que tener la tranquilidad para abrir espacios”.

También destacó la labor de Arizala, uno de los nombres propios de la noche:

“Arizala hizo un muy buen partido, sobre todo porque tenía dos rivales muy potentes”.

Mantilla: “Nos sorprendió que Nacional viniera por el empate”

El defensor Kevin Mantilla también dejó sus sensaciones, con una mezcla de orgullo y frustración:

“Sabíamos el rival que íbamos a enfrentar. Nos sorprendió que hayan venido a buscar un empate. Merecíamos ganar, pero nos faltó esa cuota de suerte”.

El central explicó por qué pidió el cambio:

“Ya estoy muy bien. Pedí el cambio por cansancio, por prevenir, nada más”.

Mantilla vivió su primer clásico paisa y, aunque el resultado no fue el deseado, valoró la experiencia:

“Cuando decidí venir a Medellín fue porque quería vivir este clásico. Queda el sinsabor de no debutar con victoria, pero nos vamos felices”.

Finalmente, destacó la solidez defensiva del equipo ante un ataque conocido por su potencia:

“Sabemos el ataque de Nacional. Hicimos una parte defensiva muy buena, la idea era ganar los duelos. Con Morelos se ganó la mayoría, toca estar concentrados con sus contras”.