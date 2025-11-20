Medellín le bajó la caña al Junior: “El arquero de ellos fue la figura...”

Como era de esperarse en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II y de un partido como Junior de Barranquilla contra el Deportivo Independiente Medellín, la calentura fue protagonista. Hubo peleas en el entretiempo entre jugadores atlanticenses y antioqueños, además de una expulsión a Alejandro Restrepo, director técnico del club visitante.

Después de la fase regular, Medellín fue el líder manteniendo el favoritismo que no pudo plasmar en la primera fecha de los cuadrangulares. Aunque llegaron más al pórtico de Mauro Silveira no estuvieron finos y Junior lo aprovechó con Didier Moreno que aprovechó un balón suelto en el área para cambiarle la dirección al disparo de Yimmi Chará.

Con la expulsión de Alejandro Restrepo, en el banquillo quedó encargado el asistente técnico, Giuliano Tiberti quien dio sus impresiones una vez terminó el compromiso. Puso a Mauro Silveira como la gran figura, afirmando que nunca fueron inferiores al Junior, pese al resultado adverso en Barranquilla.

“NO SENTIMOS QUE FUERAN SUPERIORES”; GIULIANO TIBERTI

Medellín se encontró con la mala suerte en la definición y con un Mauro Silveira que salvó grandes remates, sobre todo de Jarlan Barrera que tuvo la más clara debajo del arco. Giuliano Tiberti expuso en la rueda de prensa que, “sentimos que el equipo seguramente en fase de salida no fue tan limpio como siempre. No encontramos a Jaime (Alvarado), ni a los jugadores de corte ofensivo que nos puso en dificultad durante el primer tiempo”.

Aunque tuvo la mejor delantera de la fase regular, no pudieron demostrarlo en el debut de los cuadrangulares. Sobre las falencias ofensivas, Tiberti aseveró que, “el arquero de ellos fue la figura, eso significa que el equipo produjo oportunidades de goles. Cuando hablas de la mejor delantera, el equipo logró tener buenas acciones. El gol salió de nuestros errores en la defensiva. El equipo se acomodó en cancha. En la parte defensiva fuimos sólidos, en ataque tuvimos oportunidades, pero el arquero de Junior salió figura”.

El entrenador italiano habló sobre las claves que tuvo el Junior para llevarse el marcador a su favor, “la fortaleza del Junior es contraatacar con espacios. Lo intentaron en el segundo tiempo. Medellín no le dejó hacerlo. Estuvimos atentos. Pero con el marcador a favor, Junior tuvo para sacar más provecho. Ahora, a pensar en lo que se viene”.

Después de poner a Mauro Silveira como la figura, sentenció que nunca vio a un Junior superior en el partido, “no sentimos que fuera superior, fue un partido de finales. Sentimos que, en nuestro mejor momento, recibimos dos contras y el gol. El resultado dice que ellos ganaron y nosotros no tenemos puntos”.

Finalmente, destacó que, después del gol de Junior, “vamos debajo del marcador y el equipo por momentos se descompuso y es normal. Es un juego de emociones y el equipo se había acomodado bien en el campo. Siempre son muy intensos y luego el equipo controló el juego. Salimos con balón dominado, pudimos haber anotado y en la primera acción de ellos llegó el gol en un error en salida. Junior se dedicó a defender en el segundo tiempo y creo que eso fue lo que pasó”.