Medellín le da ventaja a Nacional en el clásico de la Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentarán este domingo 26 de octubre en el estadio Atanasio Girardot en una nueva edición del clásico antioqueño, que en esta oportunidad es válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

El equipo 'poderoso' afrontará el compromiso como líder y ya con un lugar asegurado en los cuadrangulares semifinales, después de llegar a 21 unidades, tras disputar 16 jornadas.

Por otro lado, Atlético Nacional aún no ha confirmado su boleto a la siguiente ronda, ya que se ubica cuarto con 28 puntos.