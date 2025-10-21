Cargando contenido

Medellín vs Nacional EN VIVO
Colprensa
Liga Betplay
Mar, 21/10/2025 - 13:49

Medellín le da ventaja a Nacional en el clásico de la Liga BetPlay

Medellín y Nacional se enfrentarán en la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentarán este domingo 26 de octubre en el estadio Atanasio Girardot en una nueva edición del clásico antioqueño, que en esta oportunidad es válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

El equipo 'poderoso' afrontará el compromiso como líder y ya con un lugar asegurado en los cuadrangulares semifinales, después de llegar a 21 unidades, tras disputar 16 jornadas.

Por otro lado, Atlético Nacional aún no ha confirmado su boleto a la siguiente ronda, ya que se ubica cuarto con 28 puntos.

Medellín le da ventaja a Nacional para el clásico

Para disputar el clásico frente a Atlético Nacional, el director técnico de Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, deberá encontrar solución a un inesperado problema.

Se trata de la baja de tres jugadores importantes dentro del plantel del cuadro 'poderoso'. El lateral Leyser Chaverra, el mediocampista Léider Berrío y el delantero Brayan León Muñiz no podrán jugar, ya que deberán cumplir con una fecha de suspesnión.

Berrío, Chaverra y León fueron amonestados en la noche del lunes 20 de octubre en el encuentro contra Santa Fe que estaba aplazado de la fecha 14 y por acumulación de etarjetasa amarillas quedaron inhabilitados para el clásico.

Nacional Vs Medellín: fecha, hora y cómo VER EN VIVO el clásico de la Liga BetPlay

El partido entre Atlético Nacional contra Deportivo Independiente Medellín por la fecha 17 de la Liga BetPlay se disputará este domingo 26 de octubre a partir de las 5:15 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de Antena2 y Antena2-com.

