Medellín le daría un golpe a Santa Fe y ficharía a una de sus figuras
El Poderoso es posiblemente el mejor equipo del fútbol colombiano, y nuevamente apuntará a ser campeón.
Los partidos entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín son tradicionales por excelencia, pero en el último tiempo han generado más trascendencia por las series definitivas en que se han enfrentado, pues desde 2014 hasta la fecha se han cruzado en dos finales de Liga y una Superliga... en las tres fue campeón el equipo bogotano.
Eso sí, el último antecedente marca que Medellín eliminó a Santa Fe en los cuartos de final de la Copa Betplay, y ahora el Poderoso quiere dar otro golpe al León, pues pretende arrebatarle al que es uno de sus mejores jugadores.
¿Harold Santiago Mosquera al Medellín?
El interés de Independiente Medellín en Harold Santiago Mosquera toma fuerza, y el equipo antioqueño está al tanto de la renovación del contrato celebrado entre el delantero e Independiente Santa Fe, que podría 'trabarse' ante las ofertas que le llegarían al jugador.
Inicialmente el futbolista tenía contrato con Santa Fe hasta el 30 de junio de 2025, pero luego de la obtención de la décima estrella -en la que fue protagonista-, prolongó su vínculo por seis meses más, hasta diciembre próximo. Ahora, la dirigencia del cuadro bogotano inicia la carrera por una nueva extensión.
El DIM está atento, porque mientras Santa Fe la hace la oferta para extender el contrato, el cuadro antioqueño -aprovechando su poderío económico- haría una propuesta más interesante en términos económicos, que concluiría con el aterrizaje de Harold Santiago en Medellín.
De hecho, desde hace varios días se viene comentando que un equipo importante del fútbol colombiano está interesado en Mosquera, y que a la par, la renovación del jugador es prioridad en Santa Fe. En los próximos meses se definirá su futuro.
Las estadísticas de Harold Santiago Mosquera en Santa Fe
Desde su llegada en el segundo semestre de 2024, Harold Santiago Mosquera suma 62 partidos con Santa Fe, en los cuales ha dejado un saldo de doce goles y trece asistencias, siendo clave en el título de Liga Betplay del primer semestre al convertirse en una de las figuras del equipo.
Ahora, el futbolista de 30 años podría cambiar de equipo, pues varias ofertas le llegarán, incluso para salir del país nuevamente.
