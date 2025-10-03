Medellín le daría un golpe a Santa Fe y ficharía a una de sus figuras

Los partidos entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín son tradicionales por excelencia, pero en el último tiempo han generado más trascendencia por las series definitivas en que se han enfrentado, pues desde 2014 hasta la fecha se han cruzado en dos finales de Liga y una Superliga... en las tres fue campeón el equipo bogotano.

Eso sí, el último antecedente marca que Medellín eliminó a Santa Fe en los cuartos de final de la Copa Betplay, y ahora el Poderoso quiere dar otro golpe al León, pues pretende arrebatarle al que es uno de sus mejores jugadores.

¿Harold Santiago Mosquera al Medellín?

El interés de Independiente Medellín en Harold Santiago Mosquera toma fuerza, y el equipo antioqueño está al tanto de la renovación del contrato celebrado entre el delantero e Independiente Santa Fe, que podría 'trabarse' ante las ofertas que le llegarían al jugador.

Inicialmente el futbolista tenía contrato con Santa Fe hasta el 30 de junio de 2025, pero luego de la obtención de la décima estrella -en la que fue protagonista-, prolongó su vínculo por seis meses más, hasta diciembre próximo. Ahora, la dirigencia del cuadro bogotano inicia la carrera por una nueva extensión.