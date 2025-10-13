Actualizado:
Lun, 13/10/2025 - 19:21
Medellín le dio un repaso a Once Caldas y lo humilló con un 5-1
Independiente Medellín quedó a un paso de la clasificación.
Medellín venció 5-1 a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales por la jornada 15 de la Liga Betplay. Con este resultado, el conjunto antioqueño sumó tres puntos que lo acercan a la clasificación, mientras que el cuadro local perdió terreno en la tabla.
El marcador lo abrió Jefry Arley Zapata Ramírez al minuto 22, tras una jugada colectiva que superó la resistencia del portero visitante. Sin embargo, la reacción del Medellín llegó pronto. Brayan León igualó el compromiso al minuto 30 luego de una acción por el costado derecho. Antes del cierre del primer tiempo, el mismo León anotó nuevamente al 45+1, poniendo en ventaja al conjunto visitante.
En la segunda parte, Medellín amplió la diferencia. Francisco Fydriszewski convirtió el 3-1 al minuto 56, aprovechando un error en salida del Once Caldas. Posteriormente, Léider Berrío marcó el cuarto tanto al minuto 67 tras una jugada elaborada por el sector izquierdo. El quinto y último gol llegó al minuto 88 por intermedio de Diego Moreno, quien cerró el marcador definitivo.
Durante el partido, Once Caldas registró 18 remates, 5 de ellos al arco, y tuvo una posesión del 54 %. El conjunto dirigido por Medellín realizó 24 remates, con 10 de ellos en dirección al arco rival, y un 46 % de posesión. En el registro de pases, el equipo local completó 363, mientras que los visitantes sumaron 314.
A lo largo del compromiso, el Once Caldas intentó reaccionar en varios pasajes, pero se encontró con una defensa ordenada y un Medellín efectivo en el último tercio de la cancha. Los dirigidos por el equipo antioqueño aprovecharon las transiciones y los espacios dejados por el rival para definir el encuentro con solvencia ofensiva.
El triunfo le permite a Medellín continuar en la lucha por asegurar su lugar en los cuadrangulares semifinales, mientras Once Caldas deberá replantear su cierre de campeonato para evitar complicaciones en la tabla general.
El encuentro se desarrolló con normalidad y contó con buena asistencia en las tribunas del Palogrande. En la próxima jornada, Medellín enfrentará a su siguiente rival con el objetivo de mantener la racha positiva, mientras que Once Caldas buscará recomponer su rendimiento para sumar puntos en condición de visitante.
