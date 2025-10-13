Medellín le dio un repaso a Once Caldas y lo humilló con un 5-1

Medellín venció 5-1 a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales por la jornada 15 de la Liga Betplay. Con este resultado, el conjunto antioqueño sumó tres puntos que lo acercan a la clasificación, mientras que el cuadro local perdió terreno en la tabla.

El marcador lo abrió Jefry Arley Zapata Ramírez al minuto 22, tras una jugada colectiva que superó la resistencia del portero visitante. Sin embargo, la reacción del Medellín llegó pronto. Brayan León igualó el compromiso al minuto 30 luego de una acción por el costado derecho. Antes del cierre del primer tiempo, el mismo León anotó nuevamente al 45+1, poniendo en ventaja al conjunto visitante.

En la segunda parte, Medellín amplió la diferencia. Francisco Fydriszewski convirtió el 3-1 al minuto 56, aprovechando un error en salida del Once Caldas. Posteriormente, Léider Berrío marcó el cuarto tanto al minuto 67 tras una jugada elaborada por el sector izquierdo. El quinto y último gol llegó al minuto 88 por intermedio de Diego Moreno, quien cerró el marcador definitivo.